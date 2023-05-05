【新股IPO】綠竹生物2480周一掛牌 暗盤跌4.1% 收市報31.45元

北京綠竹生物技術(新上市編號：02480)將於下周一掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開4.9%，報31.2元，最高曾見32.8元，低見30.5元，暗盤收市報31.45元，較招股價上市價32.8元，低4.1%，成交18.5萬股。

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綠竹是一家致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑，以預防和控制傳染性疾病，並治療癌症和自身免疫性疾病的內地生物技術公司。是次在港股上市共發售1,038.6萬股H股，並已引入嘉實國際投資為基石投資者認購478.64萬股。

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其公開發售部份錄得逾倍超購，一手中籤率50%；招股價範圍介乎32.8元至41.65元，並以下限定價。集資所得，其中約58.2%用於核心產品LZ901臨床開發、製造及商業化；約22.1%用於K3臨床開發及製造；約16.1%用於珠海商業生產設施建設開支。上市獨家保薦人中金公司。





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記者:張以正