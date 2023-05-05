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【大行報告】 瑞信料內險次季新業務價值持續強勁增長 看好兩隻內險股

股樓投資 20:49 2023/05/05

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瑞信發表研究報告指，內險股中偏好中國平安（02318），因壽險改革方面取得良好進展；同時偏好中國人壽（02628），料第二季新業務價值增長加速，而且償付能力強，有明確的派息政策。事實上，近月兩大藍籌內險股股價跑贏大市，上月至今，平保累升17.5%；國壽更累升20.2%。

同場加映﹕【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

該行表示，內險股近期股價反彈，相信是自3月底以來強勁的新業務價值增長推動，並預計中國銀保監會將在第二季底宣布將傳統產品的定價利率（PIR）上限從3.5%改為3%，因此預料第二季新業務價值按年將持續有較強增長，而勢頭或會在第三季因前期需求而放緩。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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該行預計，全年內險新業務價值增長將達雙位數。雖然定價利率較低，但由於保證本金和收益的獨特功能，以及具競爭力的3%收益率，相信保險産品作爲一種財務規劃方案仍然具有吸引力。

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記者：郭秀慧

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宏觀分析 港股 保險公司 中國銀行保險監督管理委員會 新業務價值 大行報告 中國平安（02318） 中國人壽（02628）

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