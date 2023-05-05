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【帶你睇盤】跑馬地豪宅樂翠台　望大球場靚景　三房叫價3050萬

理財智慧 21:08 2023/05/05

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港島區豪宅供應不多，所以向來有價有市。今次利嘉閣推薦的屋苑為樂翠台，正正位於傳統豪宅地段跑馬地，而且對正香港大球場。值得留意的是，代理指目前屋苑呎價比2021年高位回落約20%。 

放盤單位為屋苑A座中層4室，實用面積1,147平方呎，三房一套間隔，現叫價3,050萬元（最後更新日期：5月5日），實用呎價約26,591元。

    點擊圖片放大
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放盤單位 樂翠台A座中層04室（物業編號：BU74531088）
實用面積 1,147平方呎
間隔 3房1套、工人套
叫價 3,050萬元（最後更新日期：5月5日）
賣點

實用大則，適合家庭客。

開揚大球場景觀，屋苑有泳池及兒童遊樂設施。

樂活道名廈，交通方便，銅鑼灣有小巴直達屋苑，5分鐘往來銅鑼灣、金鐘及紅磡海底隧道。

多間學校巴士網絡必經點。

小學12名校網，中學灣仔區名校網。

樂翠台於3月份連續有3宗成交，為東半山成交量最多屋苑，呎價比2021年高位回落約20%，宜把握入市機會。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3HDEtsH

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 樂翠臺 利嘉閣

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