【帶你睇盤】跑馬地豪宅樂翠台　望大球場靚景　三房叫價3050萬

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【太古地產 1972】香港商場零售額按年錄雙位數增幅 寫字樓出租率則按季跌2個百分點
港島區豪宅供應不多，所以向來有價有市。今次利嘉閣推薦的屋苑為樂翠台，正正位於傳統豪宅地段跑馬地，而且對正香港大球場。值得留意的是，代理指目前屋苑呎價比2021年高位回落約20%。
放盤單位為屋苑A座中層4室，實用面積1,147平方呎，三房一套間隔，現叫價3,050萬元（最後更新日期：5月5日），實用呎價約26,591元。
|放盤單位
|樂翠台A座中層04室（物業編號：BU74531088）
|實用面積
|1,147平方呎
|間隔
|3房1套、工人套
|叫價
|3,050萬元（最後更新日期：5月5日）
|賣點
|
實用大則，適合家庭客。
開揚大球場景觀，屋苑有泳池及兒童遊樂設施。
樂活道名廈，交通方便，銅鑼灣有小巴直達屋苑，5分鐘往來銅鑼灣、金鐘及紅磡海底隧道。
多間學校巴士網絡必經點。
小學12名校網，中學灣仔區名校網。
樂翠台於3月份連續有3宗成交，為東半山成交量最多屋苑，呎價比2021年高位回落約20%，宜把握入市機會。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢