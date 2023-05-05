【帶你睇盤】跑馬地豪宅樂翠台　望大球場靚景　三房叫價3050萬

港島區豪宅供應不多，所以向來有價有市。今次利嘉閣推薦的屋苑為樂翠台，正正位於傳統豪宅地段跑馬地，而且對正香港大球場。值得留意的是，代理指目前屋苑呎價比2021年高位回落約20%。

放盤單位為屋苑A座中層4室，實用面積1,147平方呎，三房一套間隔，現叫價3,050萬元（最後更新日期：5月5日），實用呎價約26,591元。

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放盤單位 樂翠台A座中層04室（物業編號：BU74531088） 實用面積 1,147平方呎 間隔 3房1套、工人套 叫價 3,050萬元（最後更新日期：5月5日） 賣點 實用大則，適合家庭客。 開揚大球場景觀，屋苑有泳池及兒童遊樂設施。 樂活道名廈，交通方便，銅鑼灣有小巴直達屋苑，5分鐘往來銅鑼灣、金鐘及紅磡海底隧道。 多間學校巴士網絡必經點。 小學12名校網，中學灣仔區名校網。 樂翠台於3月份連續有3宗成交，為東半山成交量最多屋苑，呎價比2021年高位回落約20%，宜把握入市機會。

同場加映【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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