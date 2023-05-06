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世界糧食價格指數一年來首次上漲 糖 肉類和大米價格一同上升

環球政經 12:41 2023/05/06

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聯合國糧食機構的世界價格指數在4月份出現了一年來的首次上漲，但與2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭後創下的紀錄高點相比，仍上漲了約20%。

糧食及農業組織(FAO)周五（5日）表示，追踪全球交易量最大的糧食商品的價格指數上個月平均為127.2點，3月份為126.5點。 3月份的讀數最初為126.9。

聯合國糧食機構表示，4月份的上漲反映了糖、肉類和大米價格的上漲，抵消了穀物、乳製品和植物油價格指數的下降。

糧農組織首席經濟學家Maximo Torero指這是因為隨著經濟從顯著放緩中復蘇，需求將增加，對食品價格產生上升壓力。

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【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

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其中，產品收入4.1億美元，增長56.9%，主要得益於自主研發產品百悅澤、百澤安，以及安進和百奧泰授權產品的銷售額增長。期內，研發費用為4.09億美元，按年增加4.8%。

該公司稱，淨虧損減少主要是產品收入增長超過經營費用漲幅，從而提高經營槓桿，預計今年將繼續保持此趨勢。

展望未來，百濟神州繼續支持中國國家藥品監督管理局對一線CLL/SLL和WM的sNDA的審評工作，預計其將於今年上半年，對該審評做出決議。

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記者：張瑋婷

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