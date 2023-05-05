業主急換貨不惜低市價5%賣樓　 家庭客948萬「筍價」買Grand Yoho三房

元朗Grand Yoho有三房單位以低價沽出。美聯物業徐君寶說，Grand Yoho 1期2座低層B室，實用面積613平方呎，三房間隔，日前以948萬元沽出，低市價約半成，實用呎價約15,465元。

徐君寶說，上址為收租單位，早前以980萬元放售，原業主為盡快賣樓套現，換購心頭好，所以多次擴闊議價，終以低市價約半成的價錢出售單位。

資料顯示，原業主於2018年以690萬元購入單位，持約5年，現帳面賺約258萬元，物業期內升值約37%。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁】

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