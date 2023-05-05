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【大行點睇】景順:中國經濟復甦強勁但不均 宏觀環境轉弱或拖累樓市反彈

股樓投資 19:59 2023/05/05

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景順亞太區策略師趙耀庭發表報告指出，中國在5天勞動節長假後公布的經濟數據顯示，經濟持續復甦，但復甦之勢並不均衡。服務業近期數據強勁,但房地產銷售和製造業採購經理人指數則表現疲弱。 

趙耀庭指出，服務業佔中國經濟增長約70%，4月份服務業PMI維持在55以上，顯示中國經濟增長主要動力——消費開始復甦。然而，4月份房地產銷售額下滑，製造業PMI只達49.2，低於預期的51.4，反映出口和房地產走弱，加上環球經濟轉差，可能會拖累中國經濟。

延伸閱讀：中金指國企股估值低  具4大投資主線   另推薦19隻港股【見下頁

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趙耀庭預期，隨着夏季來臨，房地產和A股市場情緒會上升，但環球經濟轉弱可能會為樓市情緒帶來衝擊，拖累房地產銷售復甦。儘管如此，中國政府今年的首要任務仍是維持穩定增長，故景順認為中國政府不太可能收緊政策，政府料會保持寬鬆的貨幣政策以支持內需。

景順認為中國經濟增長仍主要由消費驅動，服務業正在顯著復甦，但出口和房地產等領域表現欠佳，加上宏觀經濟環境轉弱，中國經濟復甦之勢並不均衡。儘管如此,政府維持鬆暢的貨幣環境，以支持消費復甦和經濟穩定增長，景順預期中國經濟在下半年可望持續改善。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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記者：李兆明

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