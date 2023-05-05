【互聯互通】新「北向互換通」5月15日啟動

▲ 【互聯互通】北向互換通5月15日啟動

人民銀行發布通告，指 互換通的各項準備工作進展順利，「北向互換通」下的交易將於5月15日啟動。 初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。額度在軋差後的名義本金淨額每日不超過200億人民幣，可適時調整額度。

人民銀行、證監會和金管局已就「互換通」涉及的跨境監管合作原則和具體安排達成共識，並簽署了《關於內地-香港債券及衍生品市場相關事宜的諒解備忘錄》。備忘錄健全了兩地監管機構在債券及衍生品市場方面的監管合作安排和聯絡協商機制，共同維護「互換通」的正常運行、金融市場穩定和公平交易秩序。

投資者方面，參與 「北向互換通」 的境內投資者（即互換通報價商）需與外滙交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。 境外投資者為符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外滙交易中心開通「北向互換通」交易權限，需同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

交易會由外滙交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯提供交易服務，清算則由上海清算所和場外結算公司建立中央對手方清算機構，共同向境內外投資者提供清算、結算服務。 雙方清算所之間的風險敞口建立「互換通」資源池，初期淨頭寸對應的風險敞口設定上限不超過40億元人民幣，可適時調整額度。

滙豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示，歡迎北向互換通開通，進一步擴闊和加深香港與內地金融市場之間的獨有聯繫。互換通將互聯互通安排拓展至金融衍生品，為國際投資者提供更廣泛的風險管理工具，幫助他們有效對沖利率變化對人民幣固定收益資產的影響。滙豐稱，十分高興參與北向互換通，期待計劃帶動債券通更蓬勃發展，促進內地金融市場繼續開放。憑藉滙豐在交易與結算的堅實基礎，正為互換通的開通作好全面準備，幫助國際投資者充分利用香港作為舉足輕重的風險管理中心，以及全球離岸人民幣業務樞紐的優勢，投入參與內地金融衍生品市場。

【互換通】人行發布北向互換通管理辦法 單日交易淨限額200億人民幣

【互聯互通】中港「互換通」據報獲得中港監管機構批准 料最遲6月啟動

記者：譚志偉