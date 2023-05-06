芯片製造商博通試圖說服歐盟 稱其對VMware的收購有利於競爭

美國芯片製造商博通公司（AVGO）首席執行官Hock Tan週五試圖說服歐盟反壟斷執法者，他對雲計算公司VMware（VMW）提出的610億美元的競購是有利於競爭的。

周五（5日）清晨，Tan在其高管和律師的陪同下抵達布魯塞爾，參加關於科技行業歷史上最大的合作之一的閉門聽證會。他在進入聽證會時拒絕發表評論。

Tan將向歐盟委員會高級官員陳述他的論點，包括其負責合併的副總幹事Guillaume Loriot，以及來自國家競爭機構的對應人員和歐盟行政部門的律師。

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VMware總裁Sumit Dhawan將以遠程方式出席聽證會。聽證會上沒有其他第三方。

在博通要求舉行聽證會之前，委員會上個月警告說，這項交易可能會限制某些與VMware軟件互通的硬件組件的市場競爭。

熟悉此事的其他人士去年告訴《路透社》，博通曾希望監管機構將Amazon（AMZN）、Microsoft（MSFT）和Google（GOOGL）在雲計算市場的存在視為有力競爭的證明。

預計博通將在口頭聽證會後的未來幾天提出補救措施。歐盟作出決定的最後期限是6月21日，一旦提交了決定，這個期限將會延長。

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記者：張瑋婷