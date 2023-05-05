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【華為孟晚舟】孟晚舟繼子身穿15萬LV西裝出席成人禮　與丈夫前妻撞樣同惹關注

Hot Talk 18:56 2023/05/05

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【華為孟晚舟】孟晚舟繼子身穿15萬LV西裝出席成人禮　與丈夫前妻撞樣同惹關注

近日內地流傳孟晚舟丈夫劉曉棕與前妻一同現身成都市第七中學，一同參加兒子成人禮，然而流出的圖片卻引發網民熱議，但這次和華為沒有關係，而是孟晚舟繼子的穿著以及劉曉棕前妻外貌。

圖片中，孟晚舟就讀高三繼子身穿富有設計感的黑西裝，網民發現，原來這黑西裝是LV（Louis Vuitton）出品，單是西裝外套已經索價近10萬元（人民幣，下同），而西褲則售近4.9萬元，網民估計，孟晚舟繼子行頭上下一身加鞋子至少20幾萬元。

有網民笑言：「我們用愛國心買他外公的手機，他卻用來買LV。」也有網民說：「我的評價是一個字，潮。」

網民另一關注點是劉曉棕前妻的長相，網民驚訝她太像孟晚舟了，尤其是髮線和衣著，笑言孟晚舟現任老公劉曉棕「專一」。

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編輯：李哲毅

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