【AI取代人類？】10%工作可由AI完成　白領、高薪人士易被取代

ChatGPT等生成式人工智能工具，對全球勞動力產生翻天地覆的影響。ChatGPT開發公司OpenAI，聯同美國賓夕凡尼亞大學研究團隊，早前共同發表有關大型語言模型GPTs，對勞動力市場影響的早期觀察報告。當中指出，80%美國勞動人口所從事的職業中，至少有10%的工作，可以由AI完全或輔助完成。

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考慮到一些白領工作對技能要求，研究人員還發現擁有學士、碩士和其他專業學位的員工，以及從事年薪接近8萬美元（約62.8萬港元）的「高薪」人士，接觸AI及被取代的風險較高；而只需要高中文憑、職業學校或在職培訓的工作，如食品廠工人、電工、理髮師和醫療助理，受AI的衝擊程度較小。

惟AI對工種的潛在影響，仍取決於工作的性質、自動化可行性及自動化水平等因素而定。

儘管多個報告，預料部分職位會被AI取代。但世界經濟論壇（WEF）的《2023年未來就業報告》提到，隨著ESG標準影響力加強、投資者更著重企業綠色轉型，以及供應鏈變得更本地化，發展中及新興經濟體的人口紅利，和氣候變化的應對措施，對淨就業創造的影響仍然「名列前茅」。另指分析思維和創造性思維，將繼續是「打工仔」最重要的技能。

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責任編輯：殷凱怡

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