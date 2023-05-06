  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 10:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現

環球社會熱點 09:05 2023/05/06

分享：

分享：

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮於當地時間周六（6日）上午11時舉行（香港時間下午6時）舉行，典禮上使用的罕見皇家珍藏物品暌違超過70年，再次呈現在大眾眼前。

查理斯加冕禮幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結  【下一頁】

首先是黃金馬車（Gold State Coach），料屆時查理斯和王后卡米拉（Queen Camilla）完成典禮後，將乘坐有260年歷史的馬車返回白金漢宮。

其次則是鑽禧馬車（Diamond Jubilee State），當日一共有兩場馬車巡遊，料屆時查理斯和卡米拉將乘馬車從白金漢宮出發，到西敏寺出席儀式。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

再者則是聖油壺（Ampulla）和加冕匙（Coronation Spoon）。在恩膏環節中，坎特伯雷大主教將特別配製的聖油膏，塗抹於查理斯頭、胸和手上，所用聖油膏正是存放在聖油壺中。

查理斯典禮上亦會佩戴獻納之劍（The Sword of Offering），該劍製於1820年，為查理斯祖父喬治六世（King George VI）加冕典禮而造。

特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」 【下一頁】

已故英女王在加冕典禮手捧王權寶球（Sovereign’s Orb），相信是次會再度出現。寶球上鑲嵌著十字架，象徵基督教世界。

英女王當時另一手執的另一項藏品為君主權杖（Sovereign’s Sceptre with Cross），杖長92厘米，相信屆時查理斯亦會執起。

再一預料現身的藏品則是聖愛德華寶座（Coronation Chair），亦稱加冕椅，是英國君主加冕專用御座，在1296年打造而成。

至於最受人關注的聖愛德華皇冠（St. Edward’s Crown），查理斯將佩戴皇冠正式宣布繼位成新一任英國君主。但料他亦在儀式期間佩戴帝國皇冠（Imperial State Crown）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
2023/05/05
【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」
2023/05/04
特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」
英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊
2023/05/03
英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊
哈里自爆濫藥餘波未了 美智庫起訴政府促公開簽證文件
2023/05/02
哈里自爆濫藥餘波未了 美智庫起訴政府促公開簽證文件
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
2023/05/02
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版

你可能感興趣

【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
08:05 2023/05/05
【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」
12:39 2023/05/04
特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」
英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊
10:53 2023/05/03
英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊
皇室 網絡熱話 查理斯 卡米拉 基督教 英女皇 英國

下一篇文章

世衞：新冠疫情不再是最高警報級別
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
南韓少女墮樓送院被8醫院拒收 終在救護車上枉死
南韓少女墮樓送院被8醫院拒收 終在救護車上枉死
【俄烏戰爭】瓦格納揚言撤出巴赫穆特 美否認涉襲俄克宮（持續更新）
【俄烏戰爭】瓦格納揚言撤出巴赫穆特 美否認涉襲俄克宮（持續更新）
【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
【查理斯加冕禮】幾時有得睇？附時間表、巡遊路線、直播連結
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款