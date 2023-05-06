查理斯加冕典禮今舉行 王室多件珍藏時隔70年再現

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮於當地時間周六（6日）上午11時舉行（香港時間下午6時）舉行，典禮上使用的罕見皇家珍藏物品暌違超過70年，再次呈現在大眾眼前。

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首先是黃金馬車（Gold State Coach），料屆時查理斯和王后卡米拉（Queen Camilla）完成典禮後，將乘坐有260年歷史的馬車返回白金漢宮。

其次則是鑽禧馬車（Diamond Jubilee State），當日一共有兩場馬車巡遊，料屆時查理斯和卡米拉將乘馬車從白金漢宮出發，到西敏寺出席儀式。

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再者則是聖油壺（Ampulla）和加冕匙（Coronation Spoon）。在恩膏環節中，坎特伯雷大主教將特別配製的聖油膏，塗抹於查理斯頭、胸和手上，所用聖油膏正是存放在聖油壺中。

查理斯典禮上亦會佩戴獻納之劍（The Sword of Offering），該劍製於1820年，為查理斯祖父喬治六世（King George VI）加冕典禮而造。

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已故英女王在加冕典禮手捧王權寶球（Sovereign’s Orb），相信是次會再度出現。寶球上鑲嵌著十字架，象徵基督教世界。

英女王當時另一手執的另一項藏品為君主權杖（Sovereign’s Sceptre with Cross），杖長92厘米，相信屆時查理斯亦會執起。

再一預料現身的藏品則是聖愛德華寶座（Coronation Chair），亦稱加冕椅，是英國君主加冕專用御座，在1296年打造而成。

至於最受人關注的聖愛德華皇冠（St. Edward’s Crown），查理斯將佩戴皇冠正式宣布繼位成新一任英國君主。但料他亦在儀式期間佩戴帝國皇冠（Imperial State Crown）。

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責任編輯：李俊儀