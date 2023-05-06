【AI取代人類？】AI解人才短缺挑戰　企業善用騰出的人手

生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人，帶起全球一股AI熱。各行各業都爭先引入AI技術，冀簡化工序、提升生產力，應對人手短缺的挑戰。雖近日有報告指，全球就業市場未來5年，將因AI而受巨大衝擊，有達1,400萬個職位將會消失。但有企業高管指，隨著企業利用這強大技術，以取得更好成果的方法，企業亦必須開始讓員工做好與AI工具協作的準備。

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世界經濟論壇（WEF）近日發表報告，並預料隨經濟疲軟，及AI普及，將令大量職位陷入危機。全球在未來5年，將淨損失1,400萬個職位，相當於目前就業人數的2%。

IBM計劃5年內 以AI取代8千人

企業使用AI負責部分職位，以取代人類員工，早已有跡可尋。科技巨頭IBM在月初也宣布調整招聘策略，料在5年內，讓AI和自動化系統，取代30%無需面對客人的職位，粗略估計將有7,800個職位會被AI取代。

另有在4月開始引入ChatGPT技術的人力資源管理平台AllVoices，其營銷副總監Remi Silva指，該企在產品、營銷和銷售方面，特別是涉及文案等文書工作，已採用ChatGPT來節省時間。如銷售部門以它來編寫文件樣板，然後再按收件人修改成部分內容。另取代自由撰稿人，撰寫博客文章。

它在幾個小時內便能完成（文章撰寫），而且基本上是免費的。

削減開支之餘，大大提高了組織的生產力。

AI增生產力 惟說服企業應用具挑戰

外界不斷有報告及專家表明生成式 AI 可以提高生產力，但他坦言，在該企引入相關科技前，必須說服公司高層相信生成式AI的實用性。

AI成為現今的流行用詞，但每個人都非常懷疑（其功用）。

IBM行政總監Arvind Krishna則表示，AI為企業提供顯著的競爭優勢。隨著AI在商業環境中的應用逐步拓展，企業有必要就AI等新應用，為其員工作為準備，即將人類的專業知識和複雜的業務過程，如將新藥推向市場的相關知識，與AI工具互相結合，以具創造性地和負責任地使用AI工作。

他續指，這非意味著每個員工都必須學習如何編碼，但大部分都須熟悉新的AI解決方案。與此同時，企業需要思考如何將被AI「解放出來的人手」，轉移到對業務更有影響力的位置上。

讓員工學習 非自動化技能

此外，管理諮詢顧問企業Accenture（埃森哲）人才及組織/人力潛能主管Christie Smith則指，若企業一直強調公司處理業務及員工的技能提升，或會令部分員工反感，反而無助讓員工團結。

在企業分析其員工所擁有的技能和所需技能的技能差距後，企業需製定具體的學習藍圖，對員工進行技能培訓。以埃森哲的企業客戶為例，最常見的技能培養範疇，可分為兩類1）數據和分析能力，以及2）同理心和人際關係技能。另需讓員工學習非自動化的基本技能，如批判性思考、評估AI工具產出的質量，以及道德規範。

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責任編輯：殷凱怡

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