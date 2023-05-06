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Adidas季度營業利潤為6000萬歐元 銷售額減少約4億歐元

環球政經 15:33 2023/05/06

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在結束與說唱歌手Kanye West的Yeezy合作後，Adidas（ADS）預計今年將出現虧損。但在周五，阿迪達斯報告的季度營業利潤為6000萬歐元（6600萬美元），超過了分析師預期的1500萬歐元。

銷售額下降了1%，但比預測下降4%的好。Adidas表示，失去高利潤的Yeezy系列，使本季度的銷售額減少了約4億歐元，主要影響了北美、大中華區和歐洲、中東和非洲地區的收入。

Adidas沒有提供最新信息，說明其計劃如何處理未售出的Yeezy鞋的庫存，德意志銀行分析師表示，這令人失望，盡管季度業績代表了令人放心的早期復蘇跡象。

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Gulden說：「生活方式的下降和Yeezy的損失當然會傷害到我們。 "但在這裡我們也看到了一些積極的發展。」阿迪達斯堅持他們的2023年的指導，此前曾警告說，如果它決定完全註銷Yeezy庫存，將出現7億歐元的運營損失。

Gulden補充說，terrace風格在所有市場都表現良好，Adidas已經開始生產更多的Samba、Gazelle和Campus鞋。銷售額為52.74億歐元，低於2022年第一季度的53.02億歐元。

北美是受Yeezy失敗打擊最嚴重的地區，貨幣中性銷售額比去年下降了20%。

大中華區是Adidas的重災地區，銷售額下降了9%，而歐洲、中東和非洲地區的銷售額增長了4%。拉丁美洲是一個熱點，銷售額增長49%。由於Yeezy銷售的損失，供應鏈成本的增加和折扣，毛利率下降到44.8%。庫存增加了25%，達到56.75億歐元，Gulden指正在努力使庫存水平「正常化」，這將使其能夠減少折扣並提升品牌。

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記者：張瑋婷

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