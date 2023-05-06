【科技一周回顧】理大發明揚威海外　助治療脊柱側彎、減慢近視加深　Microsoft Bing開放公測

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

本港多間大學的科研成果早前揚威第48屆瑞士日內瓦國際發明展，由香港理工大學（理大）團隊研發並奪得金獎項目，包括用於治療脊柱側彎的人工智能（AI）輔助設計功能服裝，以及用於預防及減慢兒童近視的新型近視防控鏡片等。

新版Bing AI實行「排隊」機制，有限制地測試差不多三個月，終於開放公眾預覽！Microsoft表示，將升級搜尋引擎Bing AI聊天機械人功能，讓對話不再局限於純文字聊天，之後還將會引入圖表、圖片或影片！Bing Image Creator加入Bing Chat後，能支援100多種語言生成圖像。

人工智能（AI）的普及引起更多人對其安全性的關注，當中包括被指對不實資訊監管不足的美國。美國總統拜登日前出席白宮會議，與4間科企討論AI風險及安全保障措施。

《《【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞 美組織揭內容農場網站激增50間

ChatGPT等生成式人工智能的應用，在全球引發私隱、版權爭議等。七大工業國集團（G7）在結束一連兩日的數碼與技術部長會議後，發表聯合聲明，表示成員國應為AI技術設立監管規則。至於香港立法情況，有專家就認為，按目前香港的發展，若對相關科技未有足夠理解，便貿然立法，恐怕法案只會朝令夕改。

【遭Pornhub封IP】美國猶他州色情平台年齡驗證法生效 Pornhub採取封鎖行動抗議

【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag 對抗TikTok偷車挑戰

【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準 iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：