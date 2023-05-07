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【抗爭科技】烏克蘭軍隊採用遊戲機Steam Deck　遙控操作機關槍

16:00 2023/05/07

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烏克蘭軍隊使用去年才推出的掌上型遊戲機Steam Deck，控制烏克蘭軍隊自製的「長矛」遙控機關槍系統。

俄烏大戰至今戰火未歇，抗爭的科技技術也不斷進化。近日烏克蘭軍隊就展示了使用去年才推出的掌上型遊戲機Steam Deck，控制烏克蘭軍隊自製的「長矛」遙控機關槍系統。

【核攻擊】美國就AI發射核彈立法　防止非人為操作發射

【AI Cover】AI生成Bruno Mars版Cover　唱南韓女團NewJeans歌曲

綜合外媒報道指，烏克蘭軍隊最近採用Steam Deck，遙控「長矛」機關槍。Steam Deck 會與透過無線網絡，與機關槍塔進行連接，讓軍隊成員可直接利用Steam Deck操作。據悉，長矛原先的設置，是採用攝影機搭配直立式搖桿讓士兵遙控，而且機關槍塔與遙控裝置之間，會採用電纜線連接。改用Steam Deck後，軍隊在控制時會更為方便。

是次更是Steam Deck推出後，首次應用在軍事中。新美國基金會（New America Foundation）研究員Peter Singer認為，採用這種技術對年輕世代而言，將會更快上手，訓練時間成本將大幅降低，對於招募新兵也更為吸引。

【網絡安全】企業防禦措施有落後趨勢　難分析攻擊成因＋偵測威脅

責任編輯：曾曉汶

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