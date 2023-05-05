【香港零售】太古旗下商場零售報捷　增新商店吸客

太古地產旗下商場零售銷售額於今年第一季度錄得雙位數增長，東薈城名店倉和太古廣場分別錄得較去年同期約90%和70%的增長。

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該公司旗下3個商場現時正展開春季推廣活動，以刺激銷售和招募會員，並於3月至8月內提供跨境聯乘禮遇。受惠於政府主辦的不同大型宣傳活動，集團預計旗下商場的人流和零售表現會於本年內持續得到改善。

太古廣場最近迎來3間新店舖，包括Butter Food Truck、APM Monaco和Oookie Cookie，此外商場還推出了寵物友善政策，以及將 「Above Earn / Burn」 活動擴至星街小區。太古城中心則推出了7間新商店和餐廳，包括全面開業的美食廣場Carnival，以及Blooms Coffee和The Matcha Tokyo。

自2023年1月香港與內地全面通關以來，東薈城名店倉人流亦有所增加，商場引入4間新商店和餐廳，包括意大利餐廳Man Mano及零售品牌Alice + Olivia by Stacey Bendet；lululemon也將會在商場開設第一間專門店。

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責任編輯：歐陽佩

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