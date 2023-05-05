▲ 【太古地產】太古地產香港商場首季銷售強勁復甦 核心寫字樓租用率按季略跌至94%

太古地產 （01972） 公布首季營運數據，期內香港商場物業的零售銷售額分別錄得20%至96%增長不等，然而港辦公樓物業仍遇逆風，上季太古廣場及太古坊整體的租金按年跌幅分別為11%及9%，截至3月底香港整體辦公樓租用率為94%，較12月底跌2個百分點。

太古地產商場銷售復甦強勁，太古地產發言人稱，儘管出境旅遊活動令部份消費力外流，受惠於旅遊限制放寬，本地市場氣氛得到改善，入境旅客增加，預計旗下商場的人流和零售表現會於本年內持續得到改善。

太古地產旗下太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉租用率為96%、100%及100%，與去年底相同，而三個商場的零售銷售額按年增長達到68.6%、20.2%及96.1%。

港辦公樓租金料承壓

辦公樓租金方面，太古廣場一座及二座每呎100至115元；太古廣場三座為每呎95元；港島東中心及太古坊一座呎租為50中位至70低位；太古坊二座呎租為50低位至60高位；其他太古坊辦公樓呎租為40低位至50低位。

太古地產發言人指，香港整體辦公樓巿場表現疲弱，旗下辦公樓物業組合表現仍然良好，但提到受宏觀經濟不確定性和地緣政治氣氛緊張等因素影響，辦公樓空置率上升，加上來自中環和九龍東等地區的新供應增加，將會對租金構成下行壓力；然而自通關以來，企業預約參觀辦公樓的次數漸見頻繁，市場活動開始活躍。

發言人又稱，太古廣場六座工程進展良好，預計於2023年竣工，現時預租率達23%，蘇富比為首個主要租戶，已承租四層辦公樓。

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編輯：李哲毅