特納唐遜指 2023 年香港經濟發展向好 將是建造業重拾增長動力一年

特納唐遜 (Turner & Townsend)本月發表最新一期香港市場情報報告，指出 2023 年香港經濟發展向好，建造業有望實現強勁復蘇。它們預計，今年將是建造業重拾增長動力的一年 ，當中主要原因包括大量建築項目相繼落成、多項公共或私人機構項目正積極籌備、以及政府對行業的重視和專項投資。

根據最新報告，在過去兩至三年，香港的投標價格仍以每年約3%至5%的幅度平穩上漲。報 告假設市場情況大致穩定，2023 年投標價格預料將上升 4%。同時，它們指出雖然建造業前景樂觀，不過業界仍需要面對不同挑戰，包括全球通脹、地緣政治緊張 局勢、環保議題、疫情風險，以及香港的技能和勞動力短缺。

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此外，盡管港元與美元掛鉤，一定程度上保護了港元免受通脹上升影響 ，但人才短缺和潛在的材料供應瓶頸，持續為行業帶來重大風險。

特納唐遜香港及澳門策略領導及東北亞地區基礎建設主管張家寶評論市場前景時表示，建造業在推動香港重新出發，將發揮核心作用。即使全球經濟形勢仍甚具挑戰性，但政府在新的財政預算案中清晰表明，他們將集中長期投資，提升建造業的發展及技術水平，以推動主要房地產、基礎設施和土地發展項目。

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負責編輯：張瑋婷