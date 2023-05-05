【滙豐AGM】滙豐AGM投票結束　杜嘉祺：分拆重組、股息政策等特別決議案不獲通過（不斷更新）

HSBC滙豐 （00005） 香港時間傍晚6時在英國伯明翰舉行股東周年大會（AGM），由香港維權投資者提出的策略檢討和穩定派息議案付諸表決成為滙豐AGM焦點。AGM歷時約兩小時，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）最終宣布，上述特別決議案不獲通過。

提出上述兩個議案、人稱Ken Sir的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健表示，未來會以股東身份續監察滙豐管理層表現，不排除對表現不合格的管理層提出罷免。滙豐AGM議程中，呂宇健所提的議案被列為第17、18項，具體內容為：

策略檢討—動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結 構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值。

股息政策—動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠 的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）。

AGM舉行期間，杜嘉祺、行政總裁祈耀年（Noel Quinn）輪流發言，惟多次遭在場股東高聲發言打斷，在場工作人員將相關股東逐離會場，其後進入股東答問環節。

下列為詳細時序：

【20:54】提出第17及18項決議案的呂宇健回應指，兩項決議案雖未獲75%支持，「但初步睇有近兩成票數支持，可算雖敗猶榮」，未來會以股東身份續監察滙豐管理層表現，如有人表現未如理想，不排除對不合格的管理層提出罷免，甚至重提決議案。

【20:15】杜嘉祺稱，特別決議案16、17、18均不獲通過。

【20:10】AGM投票宣布結束。

【19:30】有股東關注滙豐收購英國矽谷銀行（SVB UK）是否有獨立的「技術棧（IT stack）」，而不用依賴其美國母公司。祈耀年回應稱，SVB UK現仍是在收購時的技術棧上運行，滙豐與美國的監管機構簽訂了合同，允許繼續提供這種服務，而滙豐正制訂遷移計劃，以盡快將相關軟件轉移到銀行系統上，現打算在未來幾周或幾個月內做到。

祈耀年表示，正將SVB UK業務整合到滙豐銀行的組織中，重申滙豐購買的SVB UK是非常好的業務。

【19:06】杜嘉祺回應呂宇健提問，指據年度獎勵措施計劃，董事須賣股以確保他們能夠支付稅項，而祈耀年的有關交易是自動進行，而交易是確保合規。杜嘉祺又指，呂宇健和另一持份者對滙豐日前首季業績作出否定態度，認為該季績是取決於利率上升，這表明他們對滙豐業務有根本的誤解。

【19:01】提出第17及18項決議案的呂宇健提問，質疑英國投票表格的設計，試圖就16至18項決議案作引導性投票，又指行政總裁祈耀年在收購英國矽谷銀行事件中，大量沽出持股，翌日滙豐股價下跌，質疑偷步賣股、減持行動如何叫股東對滙豐有信心。

【18:56】AGM進入問答環節。

【18:54】祈耀年稱，強烈建議股東投票反對有關股東提出分拆重組的決議案。他指，關於第17項決議案，去年已審視多個替代結構方案，並深入考慮第三方顧問提出的意見和挑戰。分析清楚顯示，這些選項將損害滙豐價值，令股東股息受風險。以上結論無變。

至於第18項決議案，祈耀年表示，不認為按一個絕對水平派息在財務上合理、審慎或可行，特別是像滙豐這樣對英國、香港和國際金融體系關鍵的系統重要銀行。他指，設定派息比率、將股息和利潤水平掛鈎，是更加務實做法，廣為金融服務和其他行業採用。他相信首季業績突顯現行策略是提升集團回報最快捷和安全的做法。

【18:35】行政總裁祈耀年發言。

【18:34】杜嘉祺倡股東反對第16、17及18項決議案。

【18:30】有在場人士在杜嘉祺發言期間唱歌，杜嘉祺要求工作人員將相關人士逐離場。

杜嘉祺：重組業務或分拆將損大量收入

杜嘉祺在AGM上發表聲明，表示第17及18項決議案由以呂宇健為代表的一群股東提出，他們建議對銀行作出策略和結構檢討，並限制董事會釐定股息的能力。策略和結構檢討的決議案方面，去年董事會經審視第三方專家的建議後，已深入考慮眾多其他結構選項。結論是，其他結構選項均會嚴重損害股東價值，包括令股東的股息蒙受風險。至今董事會上下仍一致維持此觀點。

杜指，環球業務貢獻了集團很大部分收入，亦是集團整套策略的核心。重組業務或分拆意味會失去這項收入，原因是銀行將不再擁有客戶所重視的聯繫。這將產生一段不確定時期，屆時客戶、員工及股東的注意力將被分散並受到不利影響。更會於未來多年虛耗龐大開支，以及構成重大的執行風險。因此，分拆滙豐業務絕不符合股東利益。

關於股息政策的決議案。杜表示，無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略。董事會必須考慮財務業績和市場環境，再計及滙豐的抗逆力、資金及儲備水平，以及投資未來的需要及在達致所有法律及監管規定下，酌情釐定股息。集團已透過設定派息比率的方式，為股東帶來具吸引力的回報。杜強調集團現時的策略行之有效，有關策略正提升集團的表現，增加各位的股息，股東實在不宜冒險。董事會一致建議股東投票反對第17和18項決議案。

▲ 杜嘉祺。（網頁截圖）

▲ 祈耀年。（網頁截圖）

▲ 滙豐周年股東大會在英國舉行。（網頁截圖）

▲ AGM上多名股東向管理層提問。（網頁截圖）

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提出上述兩個議案、人稱Ken Sir的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健今午在Facebook發貼，當時稱有信心議案會獲得通過。

由於呂的兩個議案以特別決議案方式提出，須在AGM取得75%贊成票才可通過。平保 （02318） 旗下持滙豐8%股權的平安資管，其董事長兼首席執行官黃勇上月中已表態稱，原則上支持該兩項議案。而滙豐日前公布季績後，平安資管指，滙豐季績有改善，得益於多個單次項目和利率上升的推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂，重申滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。

雖平安資管原則上支持議案，但向機構投資者作股東議案推薦的投票顧問機構Glass Lewis和ISS，都建議投資者反對該兩項議案。滙豐第四大股東、持股約3%的挪威主權財富基金日前表態，將支持15項由滙豐管理層提出的議案，但對於由股東發起的第16至18項議案，將予反對。

平安資管支持議案 滙豐倡股東反對

外電日前引述消息，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）近數周與主要股東討論AGM議案，包括上周與挪威主權財富基金代表會面。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上月在集團網站片段中表示，強烈建議股東投票反對該2項決議案，他並不認為該派息決議對公司管治和銀行資金管理是明智選擇。他說集團計劃的50%派息率，是一個更平衡的方案。他表示，去年上半年，集團已大量研究不同架構重組方案，董事會和管理層已深入討論，結論是那些激進的架構重組方案並非對股東最有利，相關方案會降低銀行的市值、減少利潤、以及減少而非增加將來的派息，故這是「損害價值而非創造價值」，該結論適用於今日。

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記者：胡學能