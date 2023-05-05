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【福布斯名單】啟明創投梁頴宇、鄺子平　登最佳創投人榜

商業 17:46 2023/05/05

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《福布斯》公布2023年全球最佳創投人榜（The Midas List），啟明創投主管合夥人梁頴宇（上圖左）、創始主管合夥人鄺子平（上圖右）再次登上排行榜。《福布斯》全球最佳創投人榜創立於2001年，被視為「投資界奧斯卡」。

【香港餐飲】首季食肆總收益升81.7%　中式餐館收益升近127%

這是梁頴宇連續第五次登上該榜單，此次排名第41位。梁頴宇5年來均以中國醫療健康這一細分領域第一名的身份上榜。梁頴宇持續獲評福布斯中國最佳女性創投人，並於2022年度名列榜首。

梁頴宇表示，作為醫療健康領域的探路者和領導者，他們將與創業者們密切合作，通過全方位的資源支持，尋找新藥研發、器械、診斷、服務及數位醫療等領域的創新機會，全力推進中國醫療健康產業創新發展。

鄺子平則是第四次登上福布斯全球最佳創投人榜單，排名第70位。鄺子平於2006年聯合創立了啟明創投，並領導科技及消費團隊的投資。

鄺子平稱，中國的創新方向和環境今非昔比。硬科技創新既是產業升級的根本保障，也是企業提升核心競爭力的關鍵點。作為一家科技驅動的創投機構，啟明創投將與硬科技企業家同行，陪伴中國新一代創業者成為全球創新的重要參與者。

【荷里活大戰】漫威導演過檔DC　《銀河守護隊 3》成最後作品

責任編輯：歐陽佩

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