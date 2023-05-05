英首置買家每月供款按年增近2000元 需求增加

英國房地產網站Rightmove本周數據顯示，當地首置人士每月繳交的按揭金額，普遍較一年前多近200英鎊（約1,978港元）。背後原因是按揭息率上升及需求增加。本周數據亦顯示，不但平均租金創新高，樓價亦恢復上升趨勢。

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Rightmove表示，能夠支付15%首期的典型首置人士，現時每月還款額為1,056英鎊（約1.05萬港元），但一年前則只需865英鎊（約8,556港元），即每月繳款金額增近200英鎊。但金額較去年10月巔峰期的平均每月1,218英鎊（約1.2萬港元）低。

數據是計算一至兩房單位價格後得出，戶型備受首置者歡迎。目前同類物業價格平均要價已近22.5萬英鎊（約222.55萬港元）。相關首置買家一般借8成半按揭，供樓年期為25年。按揭息率逾1年前已開始上調，新固定息率下，交易變得更加昂貴，但首置需求較2019年增11%。

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英國全國建築業協會（Nationwide building society）周二（2日）表示，當地樓價錄得連續7個月下滑後，4月上漲0.5%，顯示出現初步復甦跡象。部分分析師甚至表示，英國樓市市場調整已經結束。

英國周四（4日）有消息指，當地3月按揭獲批數目已升至自「迷你預算案」（mini-budget）引發的混亂後最高水平。Rightmove分析指，借8成半按揭下，5年固定利率平均息率為4.44%，較10月平均的5.89%低，但高於去年同期的2.76%。

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責任編輯：李俊儀