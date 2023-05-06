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【AI Cover】AI生成Bruno Mars版Cover　唱南韓女團NewJeans歌曲

12:00 2023/05/06

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ChatGPT、DALL-E、Midjourney等生成式AI技術發展迅速，更可用於創作之中。近日，YouTube頻道「WhoAmI AiCover」（@whoami-uy2bx）更發布，由Al模仿美國音樂人Bruno Mars演繹南韓女團NewJeans的人氣歌曲「Hype Boy」。

最近在社交平台如IG、Facebook等，屢屢出現南韓女團NewJeans人氣歌曲的Dance cover短片，Hype Boy就是不少大熱「洗版」影片中用到的歌曲。

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現時的AI對話模型，可以捕捉及模仿人類說話、聲音的細節，不僅可用於配音、文字轉語音的功能上，是次還用來製作翻唱版本。有獲得不少讚好的網民留言就指出，AI模仿到Bruno Mars發音不標準的獨有風格及唱腔，令到AI生成的Full Cover變得更真實：「The poor pronunciation is what makes it even more real」，還因此「起雞皮」。

各位也可以一起聆聽該Full cover，感受一下由AI的模仿功力：

責任編輯：張寶燕

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