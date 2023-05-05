7-11母公司股東強烈要求分拆或出售連鎖店 CEO井阪隆一認為會危及未來增長

日本Seven & i Holdings Co Ltd（3382）的CEO指，7-Eleven的分拆將使這家便利店連鎖企業失去其母公司在食品業務上的實力，從而危及其未來的增長。

在CEO井阪隆一發表上述言論之際，他面臨著股東ValueAct Capital要求他下台的呼聲，ValueAct Capital是位於舊金山的投資公司，持有Seven & i4.4%的股份。ValueAct長期以來一直對Seven & i的集團結構持批評態度，呼籲將7-Eleven連鎖店分拆，或出售整個公司，但井阪說這不符合最佳利益。

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井阪在周四(4日)晚些時候接受采訪時說：「當我們考慮到便利店業務在未來五到十年的增長時，我們願意考慮所有的選擇，但認為現在分拆不是正確的決定。」，又稱，如果公司的產品開發資源被切斷，7-Eleven日本公司的增長停頓的風險和概率將非常大。

4月，ValueAct公司加大了壓力，要求井阪離職，並稱他應對 「有缺陷的戰略」負責。它們還希望在本月晚些時候的年度股東大會上更換其他三名董事。 Seven & i表示，此類提案會擾亂其正在進行的轉型，從而損害長期價值。該公司已敦促股東支持其董事會提名的候選人名單。

井阪說，7-Eleven在為其 「Seven Premium自有品牌開發產品時，依賴於Seven & i的超市業務（如伊藤洋華堂）的員工和技術。他指，在海外市場，不僅僅是日本，便當等新鮮食品的銷售與顧客的數量之間存在著關聯。為了利用其在食品方面的優勢， Seven & i正在尋求在美國和越南建立一個原創產品的供應網絡。

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記者：張瑋婷