【日圓定存】花旗料圓滙挑戰133 日圓定存息最高5厘

▲ 日圓近日偏軟低見137。

自從日本新任央行行長植田和男於上周五（4月28日）舉行首次議息會議，取消息率前瞻指引，且擬花年半時間檢視奉行逾廿年的寬鬆貨幣政策，市場解讀央行暫無意收水，累日圓滙價一度急貶約2%，跌穿135大關，由134插至本周一（5月2日）低見137.56。幸而昨天（4日）聯儲局加息0.25厘後，美息見頂令美滙險守101，圓滙伺機反撲至134。

不過，花旗料日圓或挑戰133，上商的專家建議當YEN價跌穿135，已值得哈日族低撈。

●花旗：日央行未急改幣策 圓滙下一個支持位133

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員認為，日央行取消利率前瞻指引，並對未來18個月的貨幣政策作出評估，主要是針對長期的貨幣政策框架，目標並不是要立刻改變貨幣政策。

廖嘉豪補充，日央行取消利率前瞻指引並非為要放棄負利率政策而鋪路；同時亦非意味當局不會於年中把債券孳息曲綫（YCC）政策作出調整。花旗分析員維持預期 ，日本於明年較後時間才可能開始加息，結束負利率。

廖嘉豪預計，美元兌日圓下一個支持或為133.01，若跌穿則可能再下試129.64；未來6至12個月預則為120。

廖嘉豪又補充，花旗分析員預期，日央行於今年6月才有機會調整YCC；目前假設的調整，是將YCC目標期限從10年縮短到5 年或3 年，以便逐步改善日本國債市場被扭曲的情況。



掌帥10年的前任行長黑田東彥，去年12月20日，突放寬債券孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC），把10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，被視作轉鷹變相加息，一度刺激去年積弱的日圓狂飇至137；但今年卻忍手。

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●上商：料最快第3季才有機加息 日圓跌穿135可低撈

上商研究部主管林俊泓估計，日本央行修訂利率前瞻指引，意味着息口短期內有機會上調；但字眼改動只為植田創造政策彈性，不代表立即改變息口，最快須待第三季才有機會加息0.1厘至零利率。且料圓滙今年高低位預測122到138，135或以下水平值得吸納。

光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，日本央行取消利率前瞻指引，由於央行開始對過去的寬鬆政策開展全面的評估，即往後貨幣政策去向，將由包括通脹在內的經濟數據主導；而非盲目跟隨過往的政策方向，相信有關措施將為改變寬鬆政策而鋪路。

●光大證券：美日息差收縮 為調整YCC提供有利環境

黃俊能拆解，現時日本整體通脹仍未出現穩定增長，達致日本央行的目標區間。再者，日本經濟數據表現參差，最新的零售銷售及服務業採購經理人指數，受惠於疫後而逐步向好；但工業生產及製造業採購經理人指數，卻維持收縮區域，反映並非全面復甦，亦難以抵禦加息對經濟帶來的壓力。

黃俊能進一步剖析，短期內相信日本央行仍會維持負利率政策，等待經濟全面復甦，以及通脹持續高於目標水平，明年才有機會結束負利率。然而，聯儲局快將結束加息周期，令美日息差收窄，為日本央行調整孳息率曲綫操作締造有利環境，所以在加息之前，日央行或有機會於今年內再上調孳息率曲綫操作區間。

黃俊能估計，美元兌日圓今年高低位料介乎128到140，年底目標130，短期內或有機會先行下試138至140的阻力區間；至於中長綫，基於美國將結束其加息周期，美元大方向是趨跌，間接支持日圓表現，遂建議在138左右開始分段低吸日圓。

野村及渣打齊料今年底日圓衝上120新關。

日圓今天（5月5日）報134。短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌日圓料在133.93遇阻力，136.76有支持；每百日圓兌港元介乎5.74到5.87算。

姜靜表示，日本央行維持政策利率及債券收益率曲綫控制政策不變，其偏鴿立場引發日圓全面下挫。宏觀數據方面，日央行下調今年經濟增長預測至1.4%，較早前預估低 0.3個百分點，但略為上調明年增長率至1.2%；且上調核心通脹今年預測至1.8%、明年2%，較先前預測高出0.2個百分點。

此外，大小港銀罕有蝕息搶存，包括發鈔行渣打香港（02888）、大新（02356）及大眾銀行等，皆提供較冷門的日圓定期存款。

綜觀高息榜︰

7天短存最高︰南商2.8厘

1個月︰花旗以5厘膺冠絕全城的高息王

3個月最高︰華僑永亨0.01厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

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