【AI安全】拜登與科企管理層會面　探討AI風險

人工智能（AI）的普及引起更多人對其安全性的關注，當中包括被指對不實資訊監管不足的美國。美國總統拜登昨（4日）出席白宮會議，與4間科企討論AI風險及安全保障措施。

會議長達2小時，路透社引述一名白宮官員指，拜登「順道」出席了會議，而會議亦包括副總統Kamala Harris等官員，以及Google行政總裁Sundar Pichai、Microsoft主席Satya Nadella、OpenAI行政總裁Sam Altman和Anthropic行政總裁Dario Amodel。

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Kamala Harris在一份聲明中指，科技雖能改善生活，但也帶來安全、私隱和人權問題。她向科企稱，他們有法律責任確保AI的安全性，而政府亦對立法規管AI持開放態度。另外，會前裁Sam Altman向記者表示，白宮希望能把AI做好，並覺得白宮在監管AI方面有進展是件好事，認為此課題具挑戰性，但仍能好好處理。

白宮投資1.4億美元成立AI研究所

白宮宣布國家科學基金會（National Science Foundation ）將投資1.4億美元（約11億港元）開設7間AI研究所，美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）則將發佈聯邦政府使用AI的指導政策。而AI科企，包括OpenAI及Google會參與AI系統的公開評估。

責任編輯：歐朗欣

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