美國總統拜登會晤科技巨頭CEO們 明確表示政府推進AI新立法持開放態度

美國總統拜登Joe Biden周四（4日）會見了包括Microsoft(MSFT)和Alphabet旗下Google(GOOGL.O)在內的頂級人工智能公司CEO，明確表示他們在部署產品之前必須確保產品的安全性。

白宮表示，使用過ChatGPT並進行過實驗的拜登告訴官員們，他們必須減輕人工智能對個人、社會和國家安全造成的當前和潛在風險。

白宮補充說，這次會議包括一次 「坦率和建設性的討論」，內容涉及公司需要對政策制定者更透明地介紹其人工智能系統；評估此類產品的安全性的重要性；以及保護它們免受惡意攻擊的必要性。

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周四的兩小時會議於美國東部時間上午11:45（北京時間1545）開始，與會者包括Google的Sundar Pichai、Microsoft的Satya Nadella、OpenAI的Sam Altman和Anthropic的Dario Amodei，以及副總統Kamala Harris和政府官員，包括拜登的辦公室主任Jeff Zients、國家安全顧問Jake Sullivan、國家經濟委員會主任Lael Brainard和商務部長Gina Raimondo。

Harris在一份聲明中說，這項技術有可能改善生活，但也可能帶來安全、隱私和民權問題。她告訴首席執行官們，他們有 「法律責任」來確保其人工智能產品的安全，政府對推進新的法規和支持人工智能的新立法持開放態度。

被問到關於公司是否在法律上達成一致時，Altman在會後告訴記者，「我們在需要發生的事情上達成了令人驚訝的一致。」

政府還宣布，國家科學基金會將投資1.4億美元，啟動七個新的人工智能研究機構，並表示白宮的管理和預算辦公室將發布關於聯邦政府使用人工智能的政策指南。

領先的人工智能開發商，包括Anthropic、Google、Hugging Face、英偉達公司（NVDA.O）、OpenAI和Stability AI，將參與對其人工智能系統的公開評估。

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記者：張瑋婷