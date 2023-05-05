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【香港經濟】港府歡迎IMF代表團言論　陳茂波：評估十分積極正面

股市 16:51 2023/05/05

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【香港經濟】港府歡迎IMF代表團言論　陳茂波：評估十分積極正面

國際貨幣基金組織（IMF）代表團訪問香港後，今日發布初步總結，對此港府發表回應，形容初步總結是「高度讚揚」特區政府在推動經濟增長和維持金融穩定的工作。財政司司長陳茂波及金管局總裁余偉文均對代表團言論表示歡迎。

陳茂波表示，歡迎代表團對香港作十分積極正面的評估，又稱代表團充分認同香港經濟展現強勁復甦的趨勢，又讚同特區政府的財政政策有力帶領香港應對過去幾年的經濟挑戰，並再次肯定香港對金融業有高水平的規管，香港作為國際金融中心的重要地位堅穩。

同時，陳茂波認為，代表團的正面評價，反映我們維護金融穩定和經濟增長的能力、決心和成果。初步總結顯示在「有為政府」與「高效市場」相結合的新施政理念下，正實現穩中躍進，邁向繁榮的新願景。

余偉文亦表示歡迎代表團評價香港具備健全的規管和監管制度，並在有關制度下建立強大的資本緩衝和充裕的流動性，面對全球和市場不明朗因素仍能維護金融體系穩定。

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編輯：姚卓然

 

 

國際金融中心 余偉文 香港 陳茂波 經濟 國際貨幣基金組織 香港金融管理局
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