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【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．五 硬水釀造The Classic

名人薈萃 09:00 2023/05/06

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今篇就為大家介紹WAKAZE兩大系列之一的HEROES，從上年10月開始，WAKAZE將酒藏最受歐洲粉絲喜愛的人氣產品The Classic、Yuzu Sake和Nigori Sake以全新設計重生為「HERO」！此外，由於原材料成本上漲，酒藏也調整了產品的價格，他們亦一如既往努力地以更可持續的方式提供高品質的法國清酒。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗  買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

接下來先介紹The Classic，使用來自法國葡萄酒的有機酵母和來自法蘭西島的硬水釀造而成，富含礦物質的水創造出一種獨特而複雜的味道，同時令到清酒的發酵過程複雜化，這在其他任何地方都很難找到。WAKAZE以極其精確的方式釀造這清酒，以確保每一個元素都完美無缺。此外，現在的The Classic分2個版本：一個是法國版；另一個是日本版。兩者酒標與容量都大有不同。

法國版的酒標採用了原本的設計，主要為白色的背景和三個角色的奇幻圖案，以750毫升為標準，而且以卡馬格酒米釀造，是100%法國純米清酒，清酒口感清爽爽口，帶有柑橘香氣，與日本和亞洲美食可稱得上完美搭配，同時也可作為生牛肉片的開胃酒。

至於The Classic日本版還在試驗及改良的階段，酒標以黑色背景為主，運用了3D的視覺效果印製「WAKAZE」的大名，以720毫升為標準，容量比法國版少了30毫升。若果法國版偏酸的話，日本版則偏甜，日本版是由山形縣的一個酒造負責釀造的，只於原料方面都是採用了當地的酒米和水來釀造，口感同樣清爽爽口，帶有濃郁的哈密瓜香，餘韻回甘更帶米飯的香甜味。

    點擊圖片放大

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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