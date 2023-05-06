【玄人‧峰語@iM網欄】 面對逆境 唸《心經》自救的正確態度

上期的「中年好聲音」的主題，得到不少中年朋友及讀者的認同，主因是內容講中了他們既要面對現實，卻又想追夢的矛盾，那種無力及無奈感不足為外人道。事實上，目前很多人面對一個兩難局面，就是即使相信「明天會更好」，可惜「今日過唔到」，所以一覺醒來回到現實，難免再度陷入漩渦之中。安慰說話不難說，但事主面對的實際逆境時，外人是很難三言兩語可解除當事人的心結，因此人去到最後都是自要救。

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曾經亦有客人問我，聽過很多高人說過，如果遇上心煩的事情可以唸上《心經》(即《般若波羅蜜多心經》)，如此一來可以減輕內心的孳念，人就可以放輕，而我在習玄學的道路上，亦曾經有前輩教我用此方法。起初我接觸《心經》時，我都跟一般普羅受眾一樣，當了《心經》是「法咒」，像電影「倩女幽魂」的主角般，一唸就以為可以驅鬼驅煩念，但後來才真正明白所謂唸《心經》的真締。我今日我不是去講解《心經》內容，而是簡單地解釋如何去運用《心經》去幫自己在逆境時「渡一切苦厄」。



《心經》既是佛學鉅著，學佛者必然要涉獵，問題是究竟我們如何去理解及看待其中道理呢？《般若波羅蜜多心經》中的「般若」，就是指｢智慧｣，除了具有知識所帶來的智慧外，還要有判斷是非、化解疑惑、斷除煩惱、通達真理的能力。至於「波羅蜜多」，意思是脫離輪迴，那達成佛的彼岸。而「心經」就是心法，方法。 《心經》的內容，就是教大家如何去做到增加智慧、斷除煩惱、從而達到成佛之境，而成佛，不是指成為神仙的佛，而是一種不受塵世輪迴之劫的心態境界。

坦白說，很多人會認為自己很苦，但對比一些連兩餐都成問題的貧苦，又或者與身體有嚴重疾病的人相比，現在面對的所謂「苦東西」，只不過是一種執著，可能本身不是苦，只是因為「求之不得，輾轉反側」，要自我幻想成為一種苦。因此，我們對於眼見、耳聞、感觀、鼻嗅、舌味的一切，要真心了解其真意，而不是其表面的色香味所影響。然而，現實中很多人都跌入這些悵惘當中，所煩、所惡、所慾、所貪，其實本身自己真的不太需要，但礙於世間中一些約定俗成的規條、價值觀、人云亦云的好，扭曲了自己本身的意向，形成了「五蘊不空」，自己拿石頭擲自己而已。

所以，我們唸《心經》，不是真的只是背頌式的唸出來，那是沒有意思的，而是真的要明白、學習經文內容，不要太過執著於自以為對的世俗價值，令自己陷入無名的恐懼、焦慮。當放下了這些無謂的執著，就會慢慢看清萬物的本質，到頭來也不會如原先自己所想般的那麼重要，人就自然輕鬆了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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