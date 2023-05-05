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【大行看法】瑞士百達資管：中國提升新興市場溢價、看好三大投資主題　上調全球債券看法至「增持」

股市 16:49 2023/05/05

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瑞士百達資管：股市看好三大投資主題　上調債券看法至「增持」

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，經濟前景仍然高度不確定，尤其是在發達國家，繼續預測發達市場今年每股盈利增長持平，不過，他認為市場對未來幾年的盈利預期仍然過高，故維持「減持」發達市場股票的看法，並將全球債券上調至「增持」。

瑞士百達資管指，仍然相信美國可以避免衰退，但中期增長前景並不是特別光明。即使該行的美國領先指標近一年來首次轉為正值，但鑑於緊縮貨幣政策的傳導滯後，與之前的週期相比，貨幣政策在經濟中發揮作用的時間更長，因此距離明確的正向轉變仍有一段距離。消費成長和非住宅投資肯定會放緩，而核心通脹仍然居高不下。

該行看好新興市場，盧伯樂指，中國各省和各行業的增長逐步回暖，進而加強了該行對中國股票和更廣泛的新興市場股票的「增持」立場。受惠於家庭的大量儲蓄緩沖和房地產市場的復蘇，國內消費也可能會出現反彈。

受惠蓬勃發展的中國市場，瑞士百達資管預計，新興市場與發達經濟體的GDP增長差距，由目前的新興市場高出約3個百分點到今年年中將擴大至5個百分點的10年高位。該行預測今年新興市場的獲利成長將升11%。

部署看好必需消費品、醫療保健及通訊服務

該行增加了必需消費品公司及醫療保健行業，指出必需消費品公司通貨緊縮環境和債券殖利率下降時往往表現良好，並可受益於新興市場經濟體增長的回升，至於醫療保健，該行料行業的盈利下調應該會結束。另外，瑞士百達資管也看好通訊服務，因為是唯一一個盈利預測上升的產業。

固定收益方面，盧伯樂指，由於全球流動性緊縮可能會拖累風險較高資產類別的表現，維持對主權債券的偏好，並仍然超配美國政府債券，因美國的通脹情況比其他發達市場更為溫和。

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編輯：袁諾曦

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