▲ 【高鐵優惠】攜程Trip.com推高鐵票優惠活動 快閃街頭派20元券、免費試搭商務位

香港與內地全面通關後，兩地交通陸續恢復，攜程集團 （09961） （美：TCOM）旗下旅遊預訂平台Trip.com 宣布，推出三項高鐵票優惠活動，包括快閃街頭派發20元優惠券、招募高鐵試坐員免費坐商務位以及恒生信用卡高鐵票優惠折扣。

快閃街頭派發優惠券

Trip.com 指，將在以下日子在街站派發5000張高鐵優惠券，購票滿21元即減20元。

5月5日 12：00pm – 2：00pm：尖沙咀海防道 5：00pm – 7：00pm：中環戲院里 5月6日 12：00pm – 3：00pm：銅鑼灣百德新街 / 渣甸坊 / 東角道 4：00pm – 7：00pm：銅鑼灣百德新街 / 渣甸坊 / 東角道 5月9日 12：00pm – 2：00pm：九龍灣 Eastmark 對出 5：00pm – 7：00pm：旺角朗豪坊對出

免費坐高鐵商務位

Trip.com推出高鐵試坐員計劃，讓用戶免費乘坐高鐵，由香港西九龍站出發到內地，即日起至5月24日，用戶可在Trip.com app或活動網頁點擊報名按鈕，回答問題並提交表格，即有機會成為高鐵試坐員。

每位高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票）。獲得體驗資格後，高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在Trip Moments社區及社交媒體分享試坐體驗。

恒生信用卡高鐵票優惠折扣

由5月9日至6月26日期間，用戶在Trip.com訂高鐵票時使用恒生信用卡付款，輸入指定優惠代碼，滿元500即減50元。

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