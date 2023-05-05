【香港餐飲】首季食肆總收益升81.7%　中式餐館收益升近127%

政府統計處今（5日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。2023年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為276億元，按年上升81.7%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為90億元，按年上升73.8%。扣除其間價格變動的影響後，2023年第一季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升74.0%。

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基數低 酒吧收益升逾7倍

按食肆類別分析，2023年第一季與去年同期比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升126.9%及117.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升85.8%及77.8%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升38.6%及32.6%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升712.5%及670.7%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升36.7%及31.4%。

2023年第一季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升3.6%及7.5%。

旅遊復甦 食肆業務將繼續受惠

為方便進一步了解飲食業的短期業務表現，政府統計處亦編製有關季度內個別月份的食肆收益及購貨額統計數字。按月份分析，2023年1月、2月及3月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升40.4%、96.6%及136.6%。

扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，2023年1月、2月及3月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別上升34.6%、88.5%及126.5%。

政府發言人表示，隨着本地活動復常和訪港旅客反彈，食肆業務在2023年第一季顯著改善。食肆總收益價值與1年前的低基數比較急升81.7%。

展望未來，食肆業務將繼續受惠於個人消費和訪港旅遊業的復蘇。新一輪消費券的發放亦會有幫助。

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責任編輯：歐陽佩

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