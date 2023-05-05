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藍灣半島銀主盤比原叫價低17%再放售　兩房戶房獲以875萬承接

股樓投資 15:33 2023/05/05

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利嘉閣地產武秉強表示，小西灣藍灣半島1座高層H室，實用面積約566平方呎，屬三房間隔，外望泳池景及海景，屬銀主放盤。據悉單位被銀主接管前，原業主一度以1,050萬元將單位在市場放售，最新由銀主以約875萬元售出，即比最初叫價低175萬元或近17%，折合實用面積呎價約15,459元。

武補充，單位原業主在2001年以約314萬元一手買入單位，物業22年間升值約561萬元或1.8倍。上述為屋苑本月首宗二手成交，現時約有130個放盤，兩房戶入場費由800萬元起。

同場加映【單位直擊】將軍澳兩房居屋「4字頭」有交易 業主持貨逾15年帳面賺2.6倍【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

利嘉閣 藍灣半島 小西灣 二手市場 私人屋苑
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