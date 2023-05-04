歐洲央行放緩加息至3.25% 加息幅度比起過去已大幅減少

歐洲央行周四（4日）放緩了加息的步伐，但預示著在市場預期的對抗通脹的最後階段，將會有更多的緊縮政策。

除奧地利的Robert Holzmann外，所有歐洲央行決策者都支持將歐洲央行的主要存款利率提高0.25厘至3.25%。比起過去幾次加息，幅度均在1厘至1.5厘之間，是次加息幅度已大幅減少。

鑑於數據顯示歐元區經濟幾乎沒有增長，而且銀行正在關閉信貸水龍頭，歐洲央行在其25年歷史上最多的一次加息後，正在緩和貨幣政策的收緊步伐。



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但由於共享歐元的20個國家的通貨膨脹率仍然頑固地居高不下，歐洲央行不厭其煩地表示，借貸成本將不得不進一步上升。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）在新聞發布會上說：「我們沒有暫停，這一點非常清楚。」她更表示 ，知道還有更多的工作要做。她補充說，利率還沒有「足夠的限制」使通脹率下降到歐洲央行2%的目標，並提到了未來的 政策決定，這表明可能會有不止一次的額外加息。

一些在會後接受路透社採訪的政策制定者預計將進一步加息兩次甚至三次。

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記者：張瑋婷