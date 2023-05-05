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華懋八大商母親節新推廣　免費鮮花派送　另有窩心3重禮遇

理財智慧 17:04 2023/05/05

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母親節將到，商場各出奇招吸客。其中華懋集團旗下商場，包括荃灣如心廣場1期及2期、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊，將於不同時段派發鮮花，只要讚好華懋商場的Facebook或IG就可免費獲贈鮮花，並可用商場提供的拍攝小道具與母親拍照，留下珍貴又愉快的回憶。

時間 商場
中午12時至下午1時 荃灣如心廣場1期及2期
下午2時至3時 沙田好運中心
下午4時至5時 將軍澳翩滙坊
    點擊圖片放大
    +7
    +6

此外，華懋集團旗下商場亦為顧客特設3重禮遇，另提供限定快閃花店。

禮遇1：「我愛媽媽 螢幕宣言」

換領日期：

5月6日至5月11日

換領時間：

中午12時至下午10時

換領地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部

換領詳情：顧客憑即日單一電子貨幣消費滿HK$200*或以上，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領如心廣場大電視顯示「我愛媽媽 螢幕宣言」^名額乙個。

^「我愛媽媽 螢幕宣言」將於母親節當日，即5月14日在如心廣場1期中庭及戶外大電視隨機播放。

禮遇2：LA FLEUR永生花禮盒

換領日期：5月6日至換完即止

換領時間：中午12時至下午10時

換領地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部

換領詳情：顧客憑即日電子貨幣消費滿HK$1,500*或以上，憑最多4張不同商戶的有效電子機印發票*（每張發票最少HK$100），連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領LA FLEUR永生花禮盒乙盒。

*電子貨幣（包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、拍住賞、銀聯閃付、Payme、Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay）

#數量有限 先到先得 送完即止

禮遇3：母親節美顏養生福袋換領#

母親節美顏養生福袋，內有蟲草花、桂圓及紅棗，讓媽媽們青春常駐，容光煥發。

換領日期：5月6日至換完即止

換領時間：中午12時至下午10時、中午12時至下午6時

換領地點：

1. 翩滙坊商場禮賓部

2. 好運中心商場禮賓部

3. 希爾頓中心商場禮賓部

4. 粉嶺名都商場商場禮賓部

5. 上水名都商場商場禮賓部

6. 順福糧倉商場禮賓部

7. 巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心商場禮賓部

換領詳情：

顧客於上述日期在同一商場以電子貨幣即日單一消費滿HK$350*，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領母親節美顏養生福袋乙個。

# 數量有限 先到先得 送完即止

*電子貨幣 （包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、拍住賞、銀聯閃付、Payme、Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay）

如心廣場 X LA FLEUR限定快閃花店

為慶祝母親節，荃灣如心廣場將聯乘本地網上人氣花店LA FLEUR開設快閃花店，方便大家購買新鮮花束及永生花贈予母親，盡顯心意。

活動日期：5月12 日至5月14日

活動時間：上午11時至下午8時

活動地點：荃灣如心廣場1期1樓（北京同仁堂對面）

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
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負責編輯：黃卓賢

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