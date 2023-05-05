華懋八大商母親節新推廣　免費鮮花派送　另有窩心3重禮遇

母親節將到，商場各出奇招吸客。其中華懋集團旗下商場，包括荃灣如心廣場1期及2期、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊，將於不同時段派發鮮花，只要讚好華懋商場的Facebook或IG就可免費獲贈鮮花，並可用商場提供的拍攝小道具與母親拍照，留下珍貴又愉快的回憶。

時間 商場 中午12時至下午1時 荃灣如心廣場1期及2期 下午2時至3時 沙田好運中心 下午4時至5時 將軍澳翩滙坊

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此外，華懋集團旗下商場亦為顧客特設3重禮遇，另提供限定快閃花店。

禮遇1：「我愛媽媽 螢幕宣言」 換領日期： 5月6日至5月11日 換領時間： 中午12時至下午10時 換領地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部 換領詳情：顧客憑即日單一電子貨幣消費滿HK$200*或以上，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領如心廣場大電視顯示「我愛媽媽 螢幕宣言」^名額乙個。



^「我愛媽媽 螢幕宣言」將於母親節當日，即5月14日在如心廣場1期中庭及戶外大電視隨機播放。

禮遇2：LA FLEUR永生花禮盒 換領日期：5月6日至換完即止 換領時間：中午12時至下午10時 換領地點：如心廣場1期1樓商場禮賓部 換領詳情：顧客憑即日電子貨幣消費滿HK$1,500*或以上，憑最多4張不同商戶的有效電子機印發票*（每張發票最少HK$100），連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領LA FLEUR永生花禮盒乙盒。 *電子貨幣（包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、拍住賞、銀聯閃付、Payme、Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay） #數量有限 先到先得 送完即止

禮遇3：母親節美顏養生福袋換領# 母親節美顏養生福袋，內有蟲草花、桂圓及紅棗，讓媽媽們青春常駐，容光煥發。 換領日期：5月6日至換完即止 換領時間：中午12時至下午10時、中午12時至下午6時 換領地點： 1. 翩滙坊商場禮賓部 2. 好運中心商場禮賓部 3. 希爾頓中心商場禮賓部 4. 粉嶺名都商場商場禮賓部 5. 上水名都商場商場禮賓部 6. 順福糧倉商場禮賓部 7. 巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心商場禮賓部 換領詳情： 顧客於上述日期在同一商場以電子貨幣即日單一消費滿HK$350*，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，即可換領母親節美顏養生福袋乙個。 # 數量有限 先到先得 送完即止 *電子貨幣 （包括信用卡、易辦事、八達通、支付寶、微信支付、拍住賞、銀聯閃付、Payme、Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay）

如心廣場 X LA FLEUR限定快閃花店 為慶祝母親節，荃灣如心廣場將聯乘本地網上人氣花店LA FLEUR開設快閃花店，方便大家購買新鮮花束及永生花贈予母親，盡顯心意。 活動日期：5月12 日至5月14日 活動時間：上午11時至下午8時 活動地點：荃灣如心廣場1期1樓（北京同仁堂對面）

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負責編輯：黃卓賢