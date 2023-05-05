【港元定存】港元短存突爆20厘 賺息1918元戰勝五窮月

▲ 中資行突推7天20厘港元定存破頂息。

5月開局首周，僅得4個交易日，全周共有10間銀行調整港元定期存款息，當中6加兩減，另有兩間加減不一；最矚目的是，突爆超短存享20厘，乃超逾1年多的創新高息率。專家以銀行資金池跌穿450億元，料中小業界在半年結前勇搶短錢，令短息較具上條空間。

先說加息，自昨天（5月4日）聯儲局加息0.25厘、本港再走資後，有3行隨即加定存息，包括星展微升3個月年息0.05厘，新息率報3.25厘。大眾銀行一周3連加，當中半年提高0.1厘至3.4厘；信銀國際這兩天連續加息，略加半年期0.05厘至3.7厘。

■PAOB劈3個月年息1厘至險守3厘 工銀亞洲撤3個月3.8厘

而日前交銀香港略加3個月年息0.05厘，至3.55厘；創興調高3個月0.3厘至3.55厘；上商微升3個月年息0.05厘至2.83厘。

反觀，平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），狠削3個月1厘，至只得3厘。工銀亞洲撤3個月3.8厘，目前最高只是188天的3.4厘，且須300萬元的大額新錢，才享最高特惠息。

■建行亞洲搶短錢 突推7天破頂息20厘 留意兩大捆綁式服務

至於花旗短減長加，調低3個月年息0.1厘至3.4厘，但微升1年期0.01厘至3.31厘。建行亞洲減完又追加3個月期，現為3.85厘；該行又搶短錢，突推7天年息20厘，頓變冠絕全城的破頂息，但要求先光顧兩大捆綁式服務︰首先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（每日戶口平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再斥50萬元成功認購的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）。如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。

■3行延優惠息 華僑永亨、渣打延至本月底 集友延至下周四

另有3間大小行延長優惠，分別為︰華僑永亨把6個月享4.18厘的截止期，由4月底屆滿順延至5月底；渣打香港（02888）也把7天年息享8厘延至5月底；集友剛把3個月享3.35厘及半年的3.55厘，亦順延至下周四（11日）。

展望後市，專家預期臨近半年結，料中小行鬥加定存息，冀粉飾中期業績，尤其搶短錢；惟存款雄厚大行卻忍手，只把戰線落在樓按，下調新造按息，又提高現金回贈。

聯儲局加息0.25厘，本港最優惠利率（P）調高0.125厘。金管局再接錢46.7億元，令銀行體系結餘跌穿450億元，今天縮減至445.27億元；今輪加息周期共承接2736.22億元的港元沽盤。

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■花旗：倘美失業率衝上5% 儲局或於秋季掉頭減息

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局在今次聲明中，省略之前有用過的「一些額外的政策緊縮可能是適當的」的措辭；相反公開市場委員會稱「未來將考慮收緊貨幣政策的累積影響、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後性，以及經濟和金融發展。」 措辭上的轉變，為聯儲局提供更多選擇權，或許可以採取更多的風險平衡方法，來進一步加息，但這並沒有將加息從潛在選項中完全刪除。

廖嘉豪預計，美國衰退或溫和，但仍會將失業率從目前的 3.5% 水平提高到 5% 以上；如果這些事件發生，料聯儲局或在秋季開始減息。

此外，本周的高息榜，以3個月期又出現大執位，因PAOB劈1厘至險守3厘，遂失落冠軍寶座；同樣，工銀亞洲撤3.8厘息。市料以虛擬銀行連蝕3年，去年8間虛銀合共燒錢近34億元，當中以PAOB蝕1.56億元，虧損額是8間最少；惟虛銀在牌面上鬥蝕息谷客料較克制，而PAOB亦慣常在臨近月結突推快閃超高息，未幾即下架。

相反，建行亞洲減慢加快至3.85厘，取代虛銀而晉級為3個月的高息王，且拋離富邦的3.7厘。

另方面，1個月拆息12連升，報3.66厘；反映銀行資金成本的3個月拆息突破4厘、報4.04厘。

綜觀4大行的定存息︰

3個月︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘

渣打香港3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘

恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

計及中小行的高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰建行亞洲3.85厘

半年期︰華僑永亨4.18厘

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆︰3厘

那邊廂，檢視虛銀高息榜︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）3厘

4個月︰PAOB3.1厘

5個月︰PAOB3.3厘

半年期︰富融3.4厘

9個月︰PAOB 3.3厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）、以及中銀香港、京東科技及怡和系有份虛銀livi bank齊報3.4厘，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘，渣打香港牽頭虛銀Mox Bank及PAOB的3.3厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，與富融的3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

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