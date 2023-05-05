  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元短存突爆20厘 賺息1918元戰勝五窮月

16:48 2023/05/05

分享：

分享：

中資行突推7天20厘港元定存破頂息。

5月開局首周，僅得4個交易日，全周共有10間銀行調整港元定期存款息，當中6加兩減，另有兩間加減不一；最矚目的是，突爆超短存享20厘，乃超逾1年多的創新高息率。專家以銀行資金池跌穿450億元，料中小業界在半年結前勇搶短錢，令短息較具上條空間。

先說加息，自昨天（5月4日）聯儲局加息0.25厘、本港再走資後，有3行隨即加定存息，包括星展微升3個月年息0.05厘，新息率報3.25厘。大眾銀行一周3連加，當中半年提高0.1厘至3.4厘；信銀國際這兩天連續加息，略加半年期0.05厘至3.7厘。

■PAOB劈3個月年息1厘至險守3厘   工銀亞洲撤3個月3.8厘

而日前交銀香港略加3個月年息0.05厘，至3.55厘；創興調高3個月0.3厘至3.55厘；上商微升3個月年息0.05厘至2.83厘。

反觀，平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），狠削3個月1厘，至只得3厘。工銀亞洲撤3個月3.8厘，目前最高只是188天的3.4厘，且須300萬元的大額新錢，才享最高特惠息。

■建行亞洲搶短錢  突推7天破頂息20厘  留意兩大捆綁式服務

至於花旗短減長加，調低3個月年息0.1厘至3.4厘，但微升1年期0.01厘至3.31厘。建行亞洲減完又追加3個月期，現為3.85厘；該行又搶短錢，突推7天年息20厘，頓變冠絕全城的破頂息，但要求先光顧兩大捆綁式服務︰首先晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（每日戶口平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再斥50萬元成功認購的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）。如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底。

3行延優惠息  華僑永亨、渣打延至本月底  集友延至下周四

另有3間大小行延長優惠，分別為︰華僑永亨把6個月享4.18厘的截止期，由4月底屆滿順延至5月底；渣打香港（02888）也把7天年息享8厘延至5月底；集友剛把3個月享3.35厘及半年的3.55厘，亦順延至下周四（11日）。

展望後市，專家預期臨近半年結，料中小行鬥加定存息，冀粉飾中期業績，尤其搶短錢；惟存款雄厚大行卻忍手，只把戰線落在樓按，下調新造按息，又提高現金回贈。

聯儲局加息0.25厘，本港最優惠利率（P）調高0.125厘。金管局再接錢46.7億元，令銀行體系結餘跌穿450億元，今天縮減至445.27億元；今輪加息周期共承接2736.22億元的港元沽盤。

    點擊圖片放大

■花旗：倘美失業率衝上5%  儲局或於秋季掉頭減息

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，聯儲局在今次聲明中，省略之前有用過的「一些額外的政策緊縮可能是適當的」的措辭；相反公開市場委員會稱「未來將考慮收緊貨幣政策的累積影響、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後性，以及經濟和金融發展。」 措辭上的轉變，為聯儲局提供更多選擇權，或許可以採取更多的風險平衡方法，來進一步加息，但這並沒有將加息從潛在選項中完全刪除。

廖嘉豪預計，美國衰退或溫和，但仍會將失業率從目前的 3.5% 水平提高到 5% 以上；如果這些事件發生，料聯儲局或在秋季開始減息。

此外，本周的高息榜，以3個月期又出現大執位，因PAOB劈1厘至險守3厘，遂失落冠軍寶座；同樣，工銀亞洲撤3.8厘息。市料以虛擬銀行連蝕3年，去年8間虛銀合共燒錢近34億元，當中以PAOB蝕1.56億元，虧損額是8間最少；惟虛銀在牌面上鬥蝕息谷客料較克制，而PAOB亦慣常在臨近月結突推快閃超高息，未幾即下架。

相反，建行亞洲減慢加快至3.85厘，取代虛銀而晉級為3個月的高息王，且拋離富邦的3.7厘。
另方面，1個月拆息12連升，報3.66厘；反映銀行資金成本的3個月拆息突破4厘、報4.04厘。

綜觀4大行的定存息︰
3個月︰
滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）3.1厘
恒生（00011）3.09厘
渣打香港3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘
恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

計及中小行的高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘
1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元
＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰建行亞洲3.85厘
半年期︰華僑永亨4.18厘
1年期︰大眾財務3.75厘
2年期︰招商永隆︰3厘

那邊廂，檢視虛銀高息榜︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛擬銀行富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）3厘
4個月︰PAOB3.1厘
5個月︰PAOB3.3厘
半年期︰富融3.4厘
9個月︰PAOB 3.3厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）、以及中銀香港、京東科技及怡和系有份虛銀livi bank齊報3.4厘，跑贏眾安（ZA Bank）的3.31厘，渣打香港牽頭虛銀Mox Bank及PAOB的3.3厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，與富融的3厘。

更多【高息定存】文章

相關文章： 【港元定存】渣打延長港元超短存8厘息至本月底 龍頭行仲高息

【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金

【英鎊定存】 花旗料英國下周四加息0.25厘 英鎊定存息最高13.9厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

【ET財智Talk】比特幣今年升逾80%　以太坊前景更吸引？　6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析

 

天星銀行 滙立銀行 富融銀行 集友銀行 渣打集團（02888） 上海商業銀行 創興銀行（01111） Mox livi Bank 眾安銀行

上一篇文章

【日圓定存】花旗料圓滙挑戰133 日圓定存息最高5厘

下一篇文章

攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金
【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款