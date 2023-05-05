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【新股IPO】綠竹生物2482暗盤潛水　一手賬面最多蝕320元

新股IPO 19:10 2023/05/05

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【新股IPO】綠竹生物2482周一掛牌，周五有暗盤交易。

內地生物技術公司綠竹生物 （02482） 下周一（8日）掛牌，周五（5日）暗盤表現失色，當中，綠竹於輝立暗盤曾低見30.5元，收報31.45元，較招股價32.87元低4.1%，不計手續費等，每手（200股）帳面蝕270元。

【新股IPO】綠竹生物2480下限定價超額認購近2.3倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

此外，綠竹生物富途暗盤收報31.45元，較招股價低4.1%，每手帳面料蝕270元；耀才暗盤收報31.2元，較招股價低4.9%，每手帳面料蝕320元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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記者：伍鍵文

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