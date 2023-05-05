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【航空客運】IATA：3月航空客運總量同比增長52.4%

商業 16:32 2023/05/05

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國際航空運輸協會（IATA）發布2023年3月全球客運數據，按RPK計算，2023年3月航空客運總量同比2022年3月增長52.4%，全球航空客運總量恢復至2019年3月水平的88.0%，反映航空旅行需求持續強勁增長。

【國泰293】國泰3月載客人次按年增42倍 客運運力抵疫情前一半水平

與2022年3月相比，國際客運量增長了68.9%，所有市場都實現呈現健康復甦，尤其亞太地區的航空公司再次領跑。國際RPK達到2019年3月的81.6%，載客率為81.3%，比2019年3月水平高出10.1%。

數據亦顯示，2023年3月本土客運量同比2022年3月也增長34.1%。2023年3月本土客運總量恢復至2019年3月水平的98.9%。

國際航協理事長Willie Walsh表示：「2023年第一季度航空旅行強勁。過去幾月，本土航運幾乎已回復到疫前水平。國際航運則出現兩大指標，首先是需求較2月增長3.5％，達到疫前水平的81.6%。其次是隨著中國解封，亞太區航空公司的客運需求增長了近三倍。預計強勁增長將持續到北半球夏季旅遊旺季。」

【航空股數據】南航2月客運運力按年增28%

責任編輯：李智賢

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