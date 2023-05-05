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【裝修攻略@iM網欄】有冇諗過自己可能係「兩極戶主」？

名人薈萃 16:32 2023/05/05

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間唔中都有戶主問裝修學院「係咪要俾開工利是架？係咪要請師傅食下午茶架？」其實最重要嘅又邊度係下午茶。有D師傅甚至最怕食戶主嘅下午茶。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗  買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

「師傅你唔駛理我架，我睇下架咋。」

「師傅你唔駛理我架，我問下架咋。」

「師傅你唔駛理我架，我提議下架咋。」

師傅希望專心工作，唔鍾意花時間同戶主打牙骹，又怕講粗口嚇親戶主，又怕答戶主問題講錯嘢，本身想專心係一件好事，唔洗就住就住。但戶主角度就覺得得閒上單位「關心」下師傅，順手望下進度，反而令師傅覺得壓力大增，適得其反。

不過講起裝修監工，最怕都未必係日日上黎「學裝修」嘅戶主。有時裝修公司會遇到一D客戶，簽咗單就唔見人。想confirm圖紙、想confirm建材、想confirm顏色，收到嘅只係兩個藍剔，已讀不回，真係「皇帝唔急太監急」。

睇下漫畫中戶主嘅善良笑容、修佬支下墮嘅煙，就會明白裝修師傅遇到兩極戶主時嘅無奈。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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