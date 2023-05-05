▲ 【消費券2023】八達通4月中起交易金額揚1倍、交易宗數升4成 受惠消費券及五一假期

第一期3000元消費券4月起落袋，八達通公布，受惠於消費券計劃，加上復常後的首個「五一黃金周」帶動消費，4月16日至5月1日期間，八達通的交易金額及交易宗數比消費券派發前上升1倍及4成。

八達通指，期間交易金額增長最高的類別包括餐廳食肆、超級市場、個人護理用品、服飾及影音電器。

八達通銀聯卡交易額按年升29倍

八達通提到，連假亦有利市民到内地旅遊消費，八達通銀聯卡交易額為全面通關前的12倍，較去年同月則飆升約29倍；訪港旅客增加，旅客版手機八達通下載量及交易額亦比之前上升3倍。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，消費券計劃期間，市民可透過八達通App下載150款的商戶優惠及好賞嘟奬賞，電子優惠券下載情況熱烈，推出兩星期已有接近百萬張下載。

李玉兒又透露，早前一連兩個星期二加推限定快閃優惠，所派發的10萬張港鐵車站商店10元電子現金券亦全數已於開搶2天內派完。

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【消費券2023】Tap & Go消費券派發後首兩周交易額按月升9倍

【消費券2023】Klook消費券首日銷售額按日增2倍 消費折扣高達540元 哪個景點玩樂最受歡迎？

編輯：李哲毅