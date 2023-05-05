【OpenAI虧損】為開發ChatGPT挖角、採購GPU　OpenAI去年虧損逾42億

ChatGPT AI機械人自面世以來，一直備受外界關注，而打造ChatGPT的到底有多高，目前還不清楚。據外媒《The Information》引述OpenAI內部財務狀況的消息人士說法，OpenAI去年為開發聊天機械人ChatGPT，因為研發成本暴增、從Google挖角，導致去年的虧損金額擴大一倍至5.4億美元（約42.4億港元）。

儘管OpenAI在2月推出付費版聊天機械人，令收入有增長，惟隨着愈來愈多的客戶使用其生成式AI技術，該公司亦需要對軟件的未來版本進行培訓，這些成本或繼續上升。尤其是訓練AI模型需要非常大量的硬件成本，即GPU，同時非常耗電。

報道指，OpenAI聯合創辦人兼CEO Sam Altman私下暗示，公司可能會在未來數年籌集多達1,000億美元（約7,848億港元）資金，助進一步開發。

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預計今年靠付費訂閱 收入達15.7億

據早前外電報道，因受惠於ChatGPT Plus的付費訂閱、GPT-4的生成收費，OpenAI預計今年的收入將達到2億美元（約15.7億港元），並將高於去年的2,800萬美元（約2.2億港元）。OpenAI亦剛剛完成新一輪募資，目前估值為290億美元（約2,276億港元）。

今年1月，微軟（Microsoft）與OpenAI正式宣布以「多年、數十億美元」的投資，擴展他們的合作夥伴關係。據指Microsoft將向OpenAI投資100億美元（約785億港元）。

近日另有外國資深業界人士指出，ChatGPT每日後台運營成本高達70萬美元（約549.3萬港元），OpenAI的後台老闆微軟（Microsoft）似正為研發成本高昂而苦惱，甚至悄悄計劃自研芯片。

責任編輯：張寶燕

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