柏蔚山業主近5年帳蝕逾三球離場　外區換樓客2100萬買三房

美聯物業曾有聰表示，北角柏蔚山本月首宗成交，屋苑3座高層E室，實用面積約為877平方呎，為3房連套房及儲物房戶型，單位間隔實用，由於屋苑樓齡淺，配套完善，加上物業旺中帶靜，環境吸引，故獲外區用家垂青，原業主近期叫價約2,100萬元，新買家在「零議價」下承接單位，折合實用呎價約為23,945元，購入作換樓之用。

原業主於2018年6月份以約2,443.7萬元購入上述物業，是次轉手帳面蝕讓約343.7萬元。

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