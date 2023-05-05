【荷里活大戰】漫威導演過檔DC　《銀河守護隊 3》成最後作品

迪士尼旗下的漫畫工作室漫威（Marvel）與華納兄弟的DC工作室（DC Studios）從來河水不犯井水，但隨著《銀河守護隊 3》周五上映，故事可能要改寫，因為作家兼導演James Gunn將會過檔，他於去年被任命為DC工作室的聯合行政總裁。

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根據估計，《銀河守護隊 3》在美國首映周的票房將達到1.2億至1.55億美元（約9.4億至12.2億港元），與2017年上映的《銀河守護隊 2》持平。據美國媒體分析公司Comscore的數據顯示，此影片的全球票房將可達到8.7億美元（約68.3億港元）。《銀河守護隊 3》的成功，顯示Gunn有可能在DC工作室取得類似的成果。

專家：DC都大有潛力

自2008年以來，漫威31部電影的全球票房收入達到287億美元（約2,252億港元），儘管它獲得了空前成功，但業內專家並不排除DC也有相同潛力。DC Extended Universe自2013年以來發行了12部電影，票房收入達到64億美元（約502億港元），並為編劇兼導演Zack Snyder和演員們建立了狂熱的粉絲群。

自從《鋼鐵俠》於2008年上映，並開啟漫威電影宇宙以來，Gunn一直是漫威的幾位創意巨匠之一。雖然有些人認為，攜帶槍支的浣熊和會說話的樹可能會帶來災難性後果，但Gunn的劇本充滿喜劇和情感，2014年在全球創造了7.7億美元（約60億港元）的票房。

去年11月，Gunn和製片人Peter Safran被任命為DC工作室的負責人，此後制定了一項10年計劃，將重振品牌在電視和電影領域的特許經營權，當中包括《超人》和《蝙蝠俠》的重新改編。

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責任編輯：歐陽佩

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