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【百濟神州6160】百濟神州首季虧損收窄至3.48億美元 收入按年升46%

股樓投資 16:41 2023/05/05

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百濟神州（06160）公布今年首季業績，截至今年3月底止，按美國公認會計準則，錄得虧損3.48億美元，較去年同期虧損4.35億美元有所收窄，每股虧損26美仙。季內，總收入4.48億美元，按年上升46%。

【券商點睇】燃煤業務盈利反轉在即 華能國際拐點或已現 目標睇6.5【下一頁

其中，產品收入4.1億美元，增長56.9%，主要得益於自主研發產品百悅澤、百澤安，以及安進和百奧泰授權產品的銷售額增長。期內，研發費用為4.09億美元，按年增加4.8%。

該公司稱，淨虧損減少主要是產品收入增長超過經營費用漲幅，從而提高經營槓桿，預計今年將繼續保持此趨勢。

展望未來，百濟神州繼續支持中國國家藥品監督管理局對一線CLL/SLL和WM的sNDA的審評工作，預計其將於今年上半年，對該審評做出決議。
 

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

百濟神州收報154.6元，跌3.13%，日內曾低見148.9元，成交額1.37億元。

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撰文 : 袁國守

百濟神州（06160） 港股

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