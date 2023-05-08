▲ 【著數優惠】富融銀行推Tesla電動車低息貸款 實際年利率低至3.96%

騰訊 （00700） 有份投資的虛銀富融銀行（Fusion Bank）宣布與電動車企Tesla（美：TSLA）合作，提供Tesla電動車低息貸款，實際年利率低至3.96%，而現有客戶邀請好友申請Tesla專享貸款，可額外賺取每月高達5700元現金回贈。

▼ 點擊圖片放大

富融銀行稱，由即日起至今年5月31日，客戶憑好友邀請碼首次成功申請Tesla專享貸款，無論是否獲批，可先獲取200元現金回贈。此外，客戶推薦首3位好友，每成功推薦一位可獲200元現金，推薦第4至20位好友，則每成功推薦一位可獲300元現金賞，每月最多可推薦20位好友申請，合共最多可獲5700元。

富融指，完成認購Tesla電動車後，登記車主身份享100元現金回贈；提取Tesla專享貸款達指定金額，可享價值1萬元的汽車保養、泊車券、Tesla官方直供汽車用品及Fusion Bank尊享銀行服務等。

與此同時，客戶更可享有專屬利息折扣，包含以上所有優惠，以及使用9折減息券提取貸款，實際年利率可由4.8%，降至3.96%。

買贏新經濟股

相關文章：

【著數優惠】虛擬銀行富融進駐K11 Art Mall 完成任務獲夾公仔贏大獎機會

【著數優惠】ZA Bank用戶於4月30日或之前 享Häagen-Dazs雪糕買一送一優惠

【著數優惠】惠康自4.7起一連7日推三重優惠 買千元禮券送80元現金優惠券

【虛擬銀行】富融攻車貸市場 夥比亞迪代理商推貸款計劃、最多贈9100元優惠

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

記者：伍鍵文