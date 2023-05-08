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【著數優惠】富融銀行推Tesla電動車低息貸款　實際年利率低至3.96%

股市 08:00 2023/05/08

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【著數優惠】富融銀行推Tesla電動車低息貸款　實際年利率低至3.96%

騰訊 （00700） 有份投資的虛銀富融銀行（Fusion Bank）宣布與電動車企Tesla（美：TSLA）合作，提供Tesla電動車低息貸款，實際年利率低至3.96%，而現有客戶邀請好友申請Tesla專享貸款，可額外賺取每月高達5700元現金回贈。

    點擊圖片放大

富融銀行稱，由即日起至今年5月31日，客戶憑好友邀請碼首次成功申請Tesla專享貸款，無論是否獲批，可先獲取200元現金回贈。此外，客戶推薦首3位好友，每成功推薦一位可獲200元現金，推薦第4至20位好友，則每成功推薦一位可獲300元現金賞，每月最多可推薦20位好友申請，合共最多可獲5700元。

富融指，完成認購Tesla電動車後，登記車主身份享100元現金回贈；提取Tesla專享貸款達指定金額，可享價值1萬元的汽車保養、泊車券、Tesla官方直供汽車用品及Fusion Bank尊享銀行服務等。

與此同時，客戶更可享有專屬利息折扣，包含以上所有優惠，以及使用9折減息券提取貸款，實際年利率可由4.8%，降至3.96%。

買贏新經濟股

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記者：伍鍵文

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