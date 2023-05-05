【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1

為慶祝成立78周年，惠康今公布，由即日起，將推出連串優惠活動以答謝顧客多年支持，頭炮有超過78件精選產品買1送1優惠，還有一系列yuu驚喜。

為答謝顧客多年的支持，惠康將於78周年期間推出各項購物優惠，包括於5月5日至5月11日期間，超過78件指定貨品推出買1送1優惠，精選心水貨品包括：Zespri紐西蘭珍寶金奇偉果、越南虎蝦肉（200g）、固力果各款百力滋/餅乾條8-9包裝、MELONA各款4支裝雪條、Meadows各款常溫奶、Meadows Home各款洗衣膠囊及滴露全能抗菌洗衣珠50粒等。

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惠康亦推出新商標，另有超過250間門市以全新面貌為顧客提供更舒適及便利的購物環境；另有5間惠康升級為惠康Fresh（Wellcome Fresh），提供更多鮮活食材的選擇，並加入新鮮櫃位或食街元素。而店舖團隊亦已換上新制服。

品牌更邀得藝人姜麗文（Lesley）及盧宛茵（Madam Lo）擔任惠康78周年特派專員，以生動活潑的電視廣告教大家慳錢大法及點「鮮」為之好。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

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