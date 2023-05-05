  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】惠康慶祝78周年　即日起至下周四　逾78件指定貨品買1送1

理財智慧 15:53 2023/05/05

分享：

分享：

為慶祝成立78周年，惠康今公布，由即日起，將推出連串優惠活動以答謝顧客多年支持，頭炮有超過78件精選產品買1送1優惠，還有一系列yuu驚喜。

為答謝顧客多年的支持，惠康將於78周年期間推出各項購物優惠，包括於5月5日至5月11日期間，超過78件指定貨品推出買1送1優惠，精選心水貨品包括：Zespri紐西蘭珍寶金奇偉果、越南虎蝦肉（200g）、固力果各款百力滋/餅乾條8-9包裝、MELONA各款4支裝雪條、Meadows各款常溫奶、Meadows Home各款洗衣膠囊及滴露全能抗菌洗衣珠50粒等。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

惠康亦推出新商標，另有超過250間門市以全新面貌為顧客提供更舒適及便利的購物環境；另有5間惠康升級為惠康Fresh（Wellcome Fresh），提供更多鮮活食材的選擇，並加入新鮮櫃位或食街元素。而店舖團隊亦已換上新制服。

品牌更邀得藝人姜麗文（Lesley）及盧宛茵（Madam Lo）擔任惠康78周年特派專員，以生動活潑的電視廣告教大家慳錢大法及點「鮮」為之好。

同場加映：【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

惠康 姜麗文 廣告 經濟 盧宛茵 香港 品牌 著數優惠

下一篇文章

University Hill第2B期提速開價　首批折實每呎16288元　跟2A期首批相約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
Google母企削減成本裁員同時 宣700億美元回購股票惹員工不滿
Google母企削減成本裁員同時 宣700億美元回購股票惹員工不滿
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
【理財智慧】清空這4種東西 慳錢又有空間 人生更清爽
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
世邦魏理仕：黃金周旅客較預期少　內地客消費模式改變不少
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款