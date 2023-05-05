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【電子消費】滙豐PayMe登陸百佳、屈臣氏及豐澤　推限時9折優惠

股市 15:40 2023/05/05

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滙豐PayMe登陸百佳、屈臣氏及豐澤　至5月底止夥易賞錢推9折購物優惠及雙倍積分

滙豐旗下PayMe宣布正式登陸長和 （00001） 百佳、香港屈臣氏及豐澤，並夥易賞錢推出全新聯乘消費獎賞。從即日至5月底，消費者在以上品牌逾500間實體分店及網店以PayMe付款，可享9折購物優惠，以及全年賺取雙倍易賞錢積分。

PayMe優惠活動
品牌 優惠
百佳超級市場 惠顧滿港幣300元，即減港幣30元
PNS 網購 惠顧滿港幣600元，即減港幣60元
香港屈臣氏門巿及網店 惠顧滿港幣100元，即減港幣10元
惠顧滿港幣400元，即減港幣40元
惠顧滿港幣1,000元，即減港幣100元
豐澤門巿及網店 惠顧滿港幣1,000元，即減港幣100元
屈臣氏酒窖門巿及網店 惠顧滿港幣500元，即減港幣50元

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe今次獲屈臣氏集團及旗下易賞錢加入，雙方將發揮龐大客群及零售網絡的優勢，帶來更大協同效應，攜手推動本港電子支付發展。

消費券首日PayMe交易量及金額較過往兩期高

滙豐又提到，自今年第一期消費券發放以來，PayMe用戶主要將消費券用於購買日用品，其次為電子產品及旅遊，而屈臣氏集團旗下本地零售品牌為客戶消費最多的商戶。此外，今期消費券發放首日，PayMe的交易量及金額總額均相較過往兩期為高，並帶動整體消費上升，而整體商戶消費金額較前30日的平均金額增長逾五成。

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編輯：袁諾曦

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