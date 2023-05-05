日本石川6.5級地震恐釀一死 未有海嘯警報（第二版）

日本中部旅遊勝地金澤市所在的石川縣周五（5日）發生黎克特制6.3級地震，暫時未發出海嘯警報，氣象廳其後修正地震等級及震源深度。當地政府指出，地震或暫時導致1人死亡。

（第二版更新地震或導致1人死亡）

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日本氣象廳表示，地震發生於當地時間下午2時42分（香港時間下午1時42分），震央為能登半島地區，震源約10公里。根據日本地震等級，今次地震屬次高強度6級，能登半島上珠州市錄得強6等級。

氣象廳指地震或影響海岸地區海平面，幅度相信少於20厘米，暫時未有海嘯威脅。氣象廳修正地震至6.5級，震源約12公里。能登半島其後出現最高達黎克特制4.7級的餘震。

珠州市消防部門指出，地震導致市內兩幢建築倒塌，1人相信當時從梯子墜落，或已喪生。網上流傳影片顯示，著名景點見附島地震時出現土石崩塌，大批正在觀光旅客急忙沿路逃回本島。

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內閣官房長松野博一同日在緊急新聞發布會中表示，政府正積極應對地震，持續與地方政府評估地震帶來的損毀情況，盡力採取災難應變措施。松野博一估計，當地可能面臨餘震威脅。

西日本旅客鐵道公司表示，受地震影響，多條鐵路需暫停服務，稍後將會重開。北陸電力亦表示，石川縣志賀核電廠未未有故障報告。東電則表示，鄰近震源的新潟縣柏崎刈羽核電廠亦未有損毀報告。

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責任編輯：吳漢培