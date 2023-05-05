【券商點睇】中國建築長期保龍頭地位 有望受惠港澳基建市場發展機遇

興業證券表示 ，中國建築國際（03311）今年首季經營情況營收與經營利潤均同比穩健增長，新簽訂單額完成進度超預期。而且公司在港澳市場長期保持龍頭地位，市佔率持續穩步提升，有望成為港澳基建市場歷史性發展機遇的最大受益者 ，該行維持其「增持」評級，目標價11.53元。

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該行表示，2023年公司新簽合同額目標為1800億元，作為MiC行業領軍者，公司科技驅動類訂單佔比有望持續提高，其他5大核心技術有望快速看到突破。內地方面，公司首季新簽合同額同比高增62.2%至206.4億元，主要獲快周轉的 政府定向回購（ GTR） 模式 所推進。

其中GTR模式的項目新簽訂單額達到102.2億元，同比高增99.1%。加上集團搶佔香港基建快速發展機遇期，大型計劃不斷落實，預計2025年起北部都會區、明日大嶼等將有大量項目落地。

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另外在澳門博彩企業、政府制定大額投資計劃下，裝配式建築空間增量可期。該行認為，公司6大核心技術將強化其核心競爭力，並持續改善現金流，在科技業務佔比持續提升的驅動下，現金流有望持續好轉。

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責任編輯：鄭昊彤