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【券商點睇】中國建築長期保龍頭地位 有望受惠港澳基建市場發展機遇

股樓投資 20:56 2023/05/05

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興業證券表示，中國建築國際（03311）今年首季經營情況營收與經營利潤均同比穩健增長，新簽訂單額完成進度超預期。而且公司在港澳市場長期保持龍頭地位，市佔率持續穩步提升，有望成為港澳基建市場歷史性發展機遇的最大受益者，該行維持其「增持」評級，目標價11.53元。

 

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

 

該行表示，2023年公司新簽合同額目標為1800億元，作為MiC行業領軍者，公司科技驅動類訂單佔比有望持續提高，其他5大核心技術有望快速看到突破。內地方面，公司首季新簽合同額同比高增62.2%至206.4億元，主要獲快周轉的政府定向回購（GTR）模式所推進。

其中GTR模式的項目新簽訂單額達到102.2億元，同比高增99.1%。加上集團搶佔香港基建快速發展機遇期，大型計劃不斷落實，預計2025年起北部都會區、明日大嶼等將有大量項目落地。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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另外在澳門博彩企業、政府制定大額投資計劃下，裝配式建築空間增量可期。該行認為，公司6大核心技術將強化其核心競爭力，並持續改善現金流，在科技業務佔比持續提升的驅動下，現金流有望持續好轉。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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中國建築（03311） 目標價 增持 北部都會區 港股

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