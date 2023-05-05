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【異動股】第四財季銷售淨額按年增逾兩成 歐舒丹股價漲近一成半

股樓投資 18:28 2023/05/05

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L'occitane歐舒丹（00973）日前公佈截至今年3月底止，全年銷售淨額21.35億歐元，按報告滙率同比增17.9%，而單計第四財季更按年增20.6%至5.2億歐元，較第三財季的跌1.7%顯著改善。公司銷售表現亮眼，隨後周五（5日）股價即上揚，最高見22.6元，至收市報22.4元，升幅14.4%。

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

以品牌分，第四財季中主品牌L’OCCITANE en Provence銷售淨額按年跌0.6%至3億歐元，而ELEMIS的銷售升17.8%至約7440萬歐元，Sol de Janeiro更大增逾2.8倍至1億歐元。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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全年銷售上，美洲為表現最佳地區，增長80.4%，其次為亞太地區，銷售淨額升2.4%，歐洲、中東及非洲的銷售淨額則跌1.1%。歐舒丹指，上季表現較第三財季改善，主要受惠於中國早期積極跡象，以及旅遊零售和郵輪渠道的推動。


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青姐話
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責任編輯：鄭昊彤

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